Кремль будет готов на все, чтобы сорвать успех Зеленского

Дмитрий Орешкин

Российский политолог

25 апреля 2019, 08:30

Путину совершенно не нравится то, что сейчас происходит в Украине.

Путин
Президент РФ Путин будет прощупывать, насколько "мягок" Зеленский / Reuters

Одна из проблем, которые будут стоять перед новым президентом Владимиром Зеленским - получить большинство в Верховной Раде. 

И в связи с этим есть подводные камни в виде быстрой интеграции самопровозглашенных "республик" обратно под контроль Киева. 

На президентских выборах проголосовали 18 миллионов, и из них три четверти – за Зеленского. На парламентских голоса разойдутся по разным корзинам. И если в Кремле решат, что нужно будет отдать голоса жителей пока неподконтрольных территорий за Зеленского, то за него и отдадут. Что начальники скажут, то там нарисуют, и пойди проверь, как там на самом деле проголосовали, и какое было количество избирателей. Территория будет как бы неподконтрольна, но при голосовании этот довесок будет очень важен.

В Кремле понимают, как людям что-то обещать, предлагать или давать. И сейчас Зеленского будут щупать, определять насколько он мягкий и комфортный. И сделают в общем-то ничего не значащие шаги навстречу. Пока не торопясь. Зачем спешить?

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О победе Зеленского на выборах высказался пока только Дмитрий Медведев, причем формулировка с пожеланиями благоразумия была не слишком уважительной. Как бы свысока. А Путин вообще молчит. И это тоже в рамках определения – насколько Зеленский податливый.

В идеале, стратегическая цель России – это навесить на Зеленского как можно больше голосов с востока Украины, включая "ДНР-ЛНР", с тем, чтобы потом опять возродить границы между восточной и западной Украиной. Сейчас они уже почти стерлись.

Если из России посмотреть, видно, что Украина формируется как политическая и гражданская нация, когда людей объединяет не структуры, общая идеология, а гражданское право. Независимо от того, украинец, русский, грек или еврей, он понимает, что его голос учитывается, как его голос. А не как члена этнической или географической группировки. Зеленский продемонстрировал блестящий пример, как Украина стала нацией.

И Кремлю это совершенно не нравится, он не хочет, чтобы проходили честные выборы, была независимая полиция, которая охраняет порядок, независимые суды и пресса. Его это сильно раздражает. Поэтому в РФ сделают все, чтобы Зеленского дискредитировать, поссорить с Западом и с тем, чтобы граница, которая сейчас находится вокруг ОРДЛО, перешла поближе к Киеву. Информационно и политически была зоной влияния России. Но это программа максимум, я не думаю, что она будет достигнута.

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А вот попытки возродить раскол, который был при Януковиче и Ющенко – это стратегия, которую в Кремле очень хотят реализовать.

И здесь решение будет зависеть от степени зрелости украинского политического класса. Я думаю, что он более зрелый, чем российский. Вопрос в том, готовы ли влиятельные люди пожертвовать своими интересами, в том числе денежными, чтобы сохранить свой суверенитет и свое отдельное пространство от Москвы.

Ведь у России один интерес – подмять под себя хотя-бы часть Украины. При этом, не завоевывая и присоединяя к себе, как Крым, а сделать буферной зоной, в которой не может быть НАТО, с людьми, которые в той или иной степени зависят от Кремля.

В Кремле считают, что все продается и покупается. Кого надо – припугнем, кому надо – заплатим. Но я думаю, что у украинских политиков достаточно голов на плечах, чтобы "прочитать" эту игру.  

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ДНР Россия ЛНР Кремль Владимир Зеленский Владимир Путин Украина
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