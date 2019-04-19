У Путина ответили на вопрос о готовности к "сделке" с Зеленским

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Вести.ру

Между Украиной и Россией необходимо выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука о готовности руководства РФ "заключить сделку" по Донбассу с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, в случае его избрания президентом.

"Никакие сделки с Путиными или с Москвой не нужны", - цитирует Пескова УНИАН.

Он отметил, что урегулирование ситуации на Донбассе происходит исключительно на основе Минских договоренностей, а также заметил, что вопрос о "сделке" с Зеленским следует адресовать самому Медведчуку.

В Кремле также ожидают, что избранный президент Украины "по иному" посмотрит на перспективы отношений с Россией, подчеркнул пресс-секретарь Путина.

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"Всегда хочется надеяться на лучшее. Хочется надеяться, что тот человек, который будет избран президентом Украины, не будет относиться к партии войны, что этот человек будет полностью исключать какие-либо силовые методы решения ситуации на Донбассе. Хочется надеяться, что этот человек по-иному посмотрит на перспективу взаимоотношений России и Украины", - сказал Песков.

Вместе с тем он рассказал, что Кремль не рассматривает Зеленского как человека, с которым могут выстроиться лучше отношения, чем с Петром Порошенко.

"Я никаких надежд ни на кого не возлагал. Справедливости ради нужно заметить, что каких-то внятных разъяснений о перспективах Минских договоренностей, Донбасса, относительно перспектив "провозглашенных республик", относительно перспектив отношений с Москвой, стройной концепции этого всего, ни один из кандидатов не высказывал. Это пока остается в "серой зоне" для нас, и это еще предстоит услышать и понять", - отметил Песков.

Он также добавил, что дебаты кандидатов в президенты Украины запишут для президента РФ Владимира Путина.

"Владимир Путин, по-прежнему, не могу сказать, пока нет информации у меня на этот счет. Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать, передать президенту тоже, может, у него будет какое-то на выходных время посмотреть. Конечно же, мы это все в наши дайджесты включим", - заявил Песков.

Отметим, ранее в интервью агентству Reuters Медведчук заявил о готовности Кремля заключить с Зеленским сделку по Донбассу.

Напомним, ранее в США рассказали, чего ждут от Киева после выборов.