Три приоритета: в США рассказали, чего ждут от Киева после выборов

Мари Йованович / "РБК-Украина"

После президентских выборов в Украине для США приоритетными являются три вещи, заявила посол США в Украине Мари Йованович.

По ее словам, среди этих вещей: завершение конфликта на Донбассе, растущая экономика, а также правительство, которое относится к украинцам "с позиции равенства" и видит украинцев равными перед законом.

Во время брифинга ENEMO в Киеве она подчеркнула, США будут работать с любым президентом, которому отдадут свои голоса украинцы, передает Громадське.

Йованович также оценила проведение первого тура президентских выборов в Украине и назвала его соответствующим международным стандартам.

"В 2014 я была в Бердянске и могу сравнить, что даже по сравнению с теми, эти выборы на другие", — добавила посол США.

Читайте такжеМеждународные наблюдатели вынесли вердикт украинским выборам

Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц.

Как известно, ранее Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время первой встречи передала ему список людей, деятельность которых не стоит расследовать.

Позже Порошенко заявил о поддержке Йованович.