"Список х*рни, которую надо говорить": соцсети вспузырились сарказмом из-за "списка Йованович"

Фотожаба с отсылкой к классической картине / Соцсети

Накануне генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью американскому политическому изданию HillTv заявил о том, что посол США в Украине Мари Йованович во время первой встречи с ним передала список людей, в отношении которых не стоило заводить уголовные дела.

По словам генпрокурора, он категорически отказался принимать этот список во внимание. В Госдепе США оперативно отреагировали на ситуацию и назвали "откровенным вымыслом" утверждения Луценко о таких действиях Йованович.

Вся история со списком вызвала довольно бурное обсуждение в среде пользователей украинского сегмента социальной сети Facebook.

"Луценко увидел "внешнее управление" США. Видно, что встал на путь исправления. Осталось увидеть "притеснения русскоязычных" и "фашистскую хунту […] Луценко говорит, что "Список Йованович" существует. Госдеп говорит, что это - плод его воображения. Снять противоречие просто - опубликовать его", − с иронией и отсылкой к штампам российской пропаганды предложил простое решение конфликат политолог и преподаватель Петр Олещук.

"Мало кто знает, но Мари Йованович также передала список дорог, которые нельзя ремонтировать, и список х*рни, которую надо говорить", − написал пользователь Юрий Палийчук.

"Удивлен, что в "списке Йованович" оказались Иванющенко (Енакиевский), Кернес и Холодницкий, но не было, например, редакций НВ [журнал Новоей время] и Радио Свободы. Если на утро понедельника от Порошенко не будет представление на увольнение Луценко, то он такой же гениальный дипломат, как и Янукович. Последний был единственным президентом (похоже, кроме Порошенко), который пытался баловаться подобными играми. Только поистине "гениальный дипламат" мог объявить войну всей дипломатической системе ключевого союзника Украины в войне с Россией", − написал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Что же нам говорят провластные блогеры, рупоры Банковой, так сказать? Они нам говорят, что заявление Луценко о списке Йованович ни была его личной дебильной инициативе. Это был заранее спланирован ход где-то в АП.

Это что, агония? Сгорел сарай, гори и хата? Хваленые дипломатические успехи президентской команды? Просто напомню некоторым людям в АП, в свое время ваши папередникы тоже решили резко поссориться с Западом и развернуть курс", − с отсылкой к посту провластного блогера Карла Волоха гневно написала общественница и журналистка Ольга Решетилова.

"Причем Йованович в этом году все равно едет из Украины, у нее срок получается. Но кто-то на Банковой решил, что к концу стоит повоевать с ней, не понимая очевидного - что они объявили войну не после, а Госдепа, американской дипсистемы в целом […]. PS: Как бы так кому объяснить, что США - это вовсе не ЕС, а также когда между амер. партиями конфликты, это еще не повод для нас воевать с их системой. Даже если в какой-то из моментов мы кому-то из американцев этой войной поможем - это не отменяет ложности тактики", − сделал краткий анализ ситуации журналист Сергей Сидоренко.

"Посол США передал Тимошенко список предметов, которые нельзя уменьшать", − не удержался от двусмысленной шутки журналист Евгений Муджири.

Напомним, ранее посол США Мари Йованович призвала власти Украины уволить главу САП Назара Холодницкого - якобы тот давал рекомендации подозреваемым о том, как избежать ответственности за коррупцию.