"Список х*рни, которую надо говорить": соцсети вспузырились сарказмом из-за "списка Йованович"

21 марта 2019, 11:32

Пользователи украинозычных сегментов соцсетей не упустили возможностей поиронизировать и позубоскалить.

Фотожаба с отсылкой к классической картине / Соцсети

Накануне генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью американскому политическому изданию HillTv заявил о том, что посол США в Украине Мари Йованович во время первой встречи с ним передала список людей, в отношении которых не стоило заводить уголовные дела.

По словам генпрокурора, он категорически отказался принимать этот список во внимание. В Госдепе США оперативно отреагировали на ситуацию и назвали "откровенным вымыслом" утверждения Луценко о таких действиях Йованович.

Вся история со списком вызвала довольно бурное обсуждение в среде пользователей украинского сегмента социальной сети Facebook.

"Луценко увидел "внешнее управление" США. Видно, что встал на путь исправления. Осталось увидеть "притеснения русскоязычных" и "фашистскую хунту […] Луценко говорит, что "Список Йованович" существует. Госдеп говорит, что это - плод его воображения. Снять противоречие просто - опубликовать его", − с иронией и отсылкой к штампам российской пропаганды предложил простое решение конфликат политолог и преподаватель Петр Олещук.

"Мало кто знает, но Мари Йованович также передала список дорог, которые нельзя ремонтировать, и список х*рни, которую надо говорить", − написал пользователь Юрий Палийчук.

"Удивлен, что в "списке Йованович" оказались Иванющенко (Енакиевский), Кернес и Холодницкий, но не было, например, редакций НВ [журнал Новоей время] и Радио Свободы. Если на утро понедельника от Порошенко не будет представление на увольнение Луценко, то он такой же гениальный дипломат, как и Янукович. Последний был единственным президентом (похоже, кроме Порошенко), который пытался баловаться подобными играми. Только поистине "гениальный дипламат" мог объявить войну всей дипломатической системе ключевого союзника Украины в войне с Россией", − написал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Что же нам говорят провластные блогеры, рупоры Банковой, так сказать? Они нам говорят, что заявление Луценко о списке Йованович ни была его личной дебильной инициативе. Это был заранее спланирован ход где-то в АП.

Это что, агония? Сгорел сарай, гори и хата? Хваленые дипломатические успехи президентской команды? Просто напомню некоторым людям в АП, в свое время ваши папередникы тоже решили резко поссориться с Западом и развернуть курс", − с отсылкой к посту провластного блогера Карла Волоха гневно написала общественница и журналистка Ольга Решетилова.

"Причем Йованович в этом году все равно едет из Украины, у нее срок получается. Но кто-то на Банковой решил, что к концу стоит повоевать с ней, не понимая очевидного - что они объявили войну не после, а Госдепа, американской дипсистемы в целом […]. PS: Как бы так кому объяснить, что США - это вовсе не ЕС, а также когда между амер. партиями конфликты, это еще не повод для нас воевать с их системой. Даже если в какой-то из моментов мы кому-то из американцев этой войной поможем - это не отменяет ложности тактики", − сделал краткий анализ ситуации журналист Сергей Сидоренко.

"Посол США передал Тимошенко список предметов, которые нельзя уменьшать", − не удержался от двусмысленной шутки журналист Евгений Муджири.

Напомним, ранее посол США Мари Йованович призвала власти Украины уволить главу САП Назара Холодницкого - якобы тот давал рекомендации подозреваемым о том, как избежать ответственности за коррупцию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
скандал соцсети посол США Юрий Луценко Мари Йованович
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:32
"Список х*рни, которую надо говорить": соцсети вспузырились сарказмом из-за "списка Йованович"
11:28
В "Народном фронте" выступили против введения каких-либо денежных сборов с трудовых мигрантов
10:50
В Украине скоро будет хозяйничать антициклон — синоптик Видео
10:47
"Это стало началом новой эпохи": Яценюк о годовщине подписания соглашения об ассоциации с ЕС
10:32
Экс-нардеп рассказал, чего боится Порошенко
10:27
Врач Началовой рассказал о ее здоровье и проблемах с финансами
10:26
Что не так с "фейковым законом" мнение
10:25
"Секси-секси": в Сети захвалили снимок Ани Лорак в платье с глубоким декольте Видео
09:59
"Заробитчане поделятся деньгами": депутаты приготовили сюрприз для трудовых мигрантов
09:55
Адвокат рассказал о гражданстве и планах Януковича Видео
09:25
"Склад, авто и живая сила": боевики поплатились за обстрелы на Донбассе — разведка Видео
09:10
Борьба с юмором: В Киеве мужчина из-за анекдотов устроил стрельбу из пистолета Видео
08:35
Отставка Назарбаева - репетиция ухода Путина мнение
08:27
Климкин предложил подумать о компенсации Украине за века российской оккупации
08:01
Мощнейшая магнитная буря марта 2019: что делать Видео
07:54
Экс-участник Ленинграда рассказал, из-за кого распадается коллектив
07:36
В шрамах и ранах: В Сети показали, как выглядят последствия войны на Донбассе из космоса (видео) Видео
07:33
Аваков рассказал, почему Саакашвили не вернется в Украину Видео
07:16
Российский газ и Северный поток-2 раскололи Центральную Европу – Politico
06:56
Как Зеленский тихонько преодолевает шоколадное бездорожье мнение
06:33
Названы знаки Зодиака, которые врут на каждом шагу Видео
06:10
40 святых в 2019 году: что нужно сделать и что нельзя Видео
05:45
"Пять причин": сексолог объяснила, почему женщины идут на измену
05:43
Подвинет Путина: астролог сделал неожиданный прогноз для "няш-мяш" Поклонской
05:07
Россия и Украина ведут судебную войну за скифское золото – NBC News
04:34
Популярная беременная актриса-комик пробежалась голой по парку: опубликовано фото 18+
03:57
Отец-молодец: Гинеколог тайно оплодотворил своей спермой полсотни пациенток
03:12
Путин готов пойти на крупномасштабную войну с НАТО - эстонская разведка
02:01
Ученые выяснили, как бытовые хлопоты влияют на регулярность секса
01:16
Кабмин проиграл Коболеву: что ждет украинскую газовую отрасль в 2019 году мнение
00:50
Врач Началовой прокомментировал слухи о ее смерти от рака
00:28
Volkswagen перенесет свой завод из Украины в Сербию – СМИ
20 марта, среда
23:55
"На мужа похож": Джамала впервые показала лицо маленького сына Видео
23:31
Убойный кавер на песню Kazka Плакала: священник показал дороги Львовской области Видео
23:09
В Сети потешаются над реакцией Супрун на шоу Ляшко во время заседания правительства Видео
22:44
В России экстренно госпитализировали порноактрису Беркову Видео
22:18
"Конвульсии Порошенко": в России отреагировали на новые украинские санкции
22:00
Владимир Дантес описал "страсти" в отношениях с Надей Дорофеевой Видео
21:21
Депутаты Рады поддержали петицию о легализации марихуаны
21:15
"Обскакала Киркорова": СМИ назвали стоимость выступления Светланы Лободы
20:45
Во Львове маршрутка убила школьницу, опубликованы фото и видео с места трагедии Фото Видео
20:43
Посол США передала список людей, которых просила не преследовать – Луценко Видео
20:15
Свежий президентский рейтинг: Зеленский почти в два раза опережает Порошенко — опрос Видео
19:39
"Самое сильное снижение счастья": названо место Украины в рейтинге счастья 2019 Видео
19:07
Украина совместно с Нигерией начнет исследовать космос
18:29
Анастасия Волочкова раскрыла, как потеряла ребенка от российского олигарха
18:00
Вятрович анонсировал пересмотр истории ряда городов Украины
17:59
В России умер актер фильма Девчата
17:27
Украина ввела новые санкции против России
17:18
Экс-лидеру боснийских сербов Караджичу "выписали" пожизненное в Гааге
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться