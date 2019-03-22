Скандал с послом США: Порошенко заявил о поддержке Йованович

Петр Порошенко и Мари Йованович

Посол США в Украине Мари Йованович играет важную роль в продвижении украинско-американских отношений, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что отношения между Украиной и США еще никогда не были настолько "эффективными и предметными", как сейчас.

"Как глава государства я лично приложил к этому усилия. Очень ценю этот действительно важный актив нашей международной политики. В этом контексте хотел бы отметить важную роль посла США в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений", - сказал Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины создания Службы безопасности Украины в Киеве.

Он отметил, что Йованович "как представитель США как государства и президента США Дональда Трампа, как большой друг Украины и большой мой друг имеет полную мою поддержку".

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Напомним, в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал скандальное интервью. Глава США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.