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"Ruxit": Пристайко рассказал о желании Киева насчет России

3 декабря 2019, 13:25

Глава МИД Украины назвал процесс выхода РФ из Украины одним словом, которое придумал сам.

Вадим Пристайко сказал, что Киев хочет, чтобы РФ покинула Украину
Киев хочет, чтобы РФ покинула Украину, сказал Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев хочет, чтобы Российская Федерация покинула украинское государство.

Чиновник сказал в интервью телеканалу Sky News в Лондоне на полях встречи лидеров стран НАТО, что даже придумал название для такого процесса - Ruxit (слово состоит из двух частей - Russia (Россия) и exit (выход)).

Глава МИДа подчеркнул, что наша страна, несмотря на ведение войны, сохраняет курс на вступление в Альянс.

"Я даже придумал слово - Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit (так называют процесс выхода Великобритании из Евросоюза - Ред.). Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину…", - сказал министр.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Россия Вадим Пристайко Украина Ruxit
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