"Ruxit": Пристайко рассказал о желании Киева насчет России

Киев хочет, чтобы РФ покинула Украину, сказал Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев хочет, чтобы Российская Федерация покинула украинское государство.

Чиновник сказал в интервью телеканалу Sky News в Лондоне на полях встречи лидеров стран НАТО, что даже придумал название для такого процесса - Ruxit (слово состоит из двух частей - Russia (Россия) и exit (выход)).

Глава МИДа подчеркнул, что наша страна, несмотря на ведение войны, сохраняет курс на вступление в Альянс.

"Я даже придумал слово - Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit (так называют процесс выхода Великобритании из Евросоюза - Ред.). Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину…", - сказал министр.