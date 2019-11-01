Если Путин нападет: Пристайко рассказал о планах НАТО на случай открытой агрессии РФ

Пристайко рассказал о плане НАТО в случае прямой агрессии РФ / УНИАН

Сотрудничество на уровне военного руководства Генштаба ВСУ и Главного военного комитета НАТО достаточно активное, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее озвучил запасной вариант завершения войны на Донбассе.

"Задача этой воинской части Альянса - планирование на случай агрессивных военных действий ... Есть специальный штаб, который находится не в Брюсселе, а в Монсе, где происходит планирование на случай агрессии, включая прямую", - отметил Пристайко.

По словам министра иностранных дел, украинские военные не только вовлечены, они служат непосредственно в Монсе.

"Есть несколько людей, задача которых - донести всю информацию для военного планирования действий Альянса в случае агрессии в любой точке мира, но, безусловно, сейчас приоритетом является украинское направление", - отметил Пристайко.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба добавил, что Украина не может рассчитывать на прямую поддержку НАТО в случае открытой агрессии РФ, однако Альянс делает все возможное, чтобы как можно быстрее подготовить Украину к вероятной атаке, передает Укринформ.

Читайте такжеВернуть Крым Украине: в МИД России ответили на требование НАТОНапомним, в случае провала минских договоренностей Украина будет обращаться в ООН для миротворческой миссии, которая должна решить конфликт на Донбассе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко обратил внимание на то, что пока идет обсуждение конфликта в рамках минских переговоров, но если этот вариант не сработает, то стране понадобится третья сила, которая сумеет принести мир.

Глава МИД Украины отметил, что Украина будет обращаться в ООН относительно разработки и внедрения на Донбасс миротворческого контингента.



