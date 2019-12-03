Расширение нормандского формата: в МИД России сказали последнее слово

В МИД РФ озвучили позицию по расширению нормандского формата / vestikavkaza.ru

Никаких дискуссий по расширению нормандского формата не было, заявили в российском министерстве иностранных дел, где ранее озвучили свои ожидания от встречи Ангелы Меркель, Владимира Зеленского, Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Отметим, до этого замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл сказал, что в настоящее время идет обсуждение расширения "нормандского формата".

Так вот, по словам источника ТАСС, в Госдепе могли перепутать и назвать дискуссии в социальных сетях обсуждением на уровне внешнеполитических служб.

Читайте также"Вилы, оружие и в окопы": активисты пригрозили Зеленскому из-за нормандской встречиНапомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев настаивает, что встреча лидеров нормандской четверки, которая состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже, ни в коем случае не должна привести к уступкам по ряду направлений.

При этом Пристайко уточнил, что это решение не является новым - так называемые "красные линии" были установлены некоторое время назад.

"Для нас красная линия - изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее", - отметил Пристайко.