Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: в МИД России озвучили свои ожидания

В МИД России озвучили ожидания от встречи в нормандском формате / Reuters

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что предстоящая встреча лидеров нормандской четверки – Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эманнуэля Макрона, которая состоится в Париже 9 декабря, позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине.

"Мы очень рассчитываем на то, что эта встреча позволит реально зафиксировать прогресс на обоих главных треках урегулирования внутриукраинского конфликта", — отметил Глушко.

При этом чиновник от МИД РФ объяснил, что предстоящий нормандский саммит должен закрепить улучшения в сфере безопасности, то есть разведение войск на Донбассе, и реализацию формулы Штайнмайера как основу политического урегулирования ситуации, сообщает "Интерфакс".

Читайте такжеТайны нормандского процесса: Зеркаль объяснила ожидания обществаНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предстоящий саммит нормандской четверки, который пройдет во Франции 9 декабря. По его словам, встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России разблокирует восстановление юрисдикции Киева над оккупированным территориями Донбасса.

"Дожали! Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности", - заявил глава украинского государства в своем видеообращении.

Также ранее президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к саммиту в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже.

По его словам, одним из вопросов, который он планирует поднять, является возвращение на подконтрольную украинскому правительству территорию всех заключенных.

"В отношении наших людей, которые находятся на временно оккупированных территориях, и мы будем говорить в нормандском формате - я очень хочу решить этот вопрос - чтобы мы действительно получили сразу всех", - сказал Зеленский в Очакове.