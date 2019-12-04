Путин внезапно пошел на попятную в вопросе транзита газа через Украину

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин пере саммитом "нормандской четверки" высказался о транзите газа чрез Украину. По его словам, Москва готова и дальше использовать украинскую ГТС.

"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока", - цитирует ТАСС хозяина Кремля.

При этом он надеется, что удастся изменить условия в ходе переговоров.

Кроме того, Путин обвинил Болгарию в затягивании строительства газопровода Турецкий поток и заявил, что РФ найдет способы реализовать проект. Также президент похвастался, что сербский участок готов уже на 81%.

Как ранее сообщал Главред, министр энергетики Алексей Оржель заявил, что новый раунд переговоров о транзите газа запланирован на текущей неделе.