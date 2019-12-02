"Каждый день": названа дата новых переговоров по транзиту газа через Украину

Алексей Оржель / пресс-служба Кабинета министров

Срок действия контракта на транзит российского газа через Украину истечет уже 1 января. Переговоры между Украиной, Российской Федерацией и Европейским союзом по данному вопросу еще продолжаются.

По словам министра энергетики Алексей Оржель, новый раунд переговоров о транзите газа запланирован на текущей неделе.

"Ближайшие даты: это может быть 5 декабря предварительно", - цитирует чиновника Экономическая правда.

При этом он указал, что все готовы провести переговоры в любой момент, кроме Москвы. Также Оржель считает, что не совсем правильно решать экономические вопросы в рамках саммита "нормандской четверки".

Как ранее сообщал Главред, власти Украины рассмотрят предложение РФ о новых условиях на транзит газа.