"Каждый день": названа дата новых переговоров по транзиту газа через Украину

Алексей Оржель рассказал о планах на текущей недели провести новый раунд трехсторонних переговоров.
Срок действия контракта на транзит российского газа через Украину истечет уже 1 января. Переговоры между Украиной, Российской Федерацией и Европейским союзом по данному вопросу еще продолжаются.
По словам министра энергетики Алексей Оржель, новый раунд переговоров о транзите газа запланирован на текущей неделе.
"Ближайшие даты: это может быть 5 декабря предварительно", - цитирует чиновника Экономическая правда.
При этом он указал, что все готовы провести переговоры в любой момент, кроме Москвы. Также Оржель считает, что не совсем правильно решать экономические вопросы в рамках саммита "нормандской четверки".
Как ранее сообщал Главред, власти Украины рассмотрят предложение РФ о новых условиях на транзит газа.