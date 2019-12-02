В Минэнерго вызывающе озвучили жесткое условие к России по транзиту газа

Иллюстративное фото / УНИАН

Власти Украины рассмотрят предложение РФ о новых условиях на транзит газа только после того, как поднимут вопрос о компенсации долгов российской корпорации Газпрома по Стокгольмскому арбитражу.

С таким заявлением выступил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель на брифинге, сообщает Интерфакс-Украина. По словам чиновника, на этом Украина будет настаивать, когда будет рассматривать предложение России о новом транзите.

"Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", – заявил Оржель.

Как заявил чиновник, в разрезе объемов и сроков поставки газа Украина максимально координируется с европейцами, поскольку для них это также крайне критически важные моменты.

При этом глава Минэкоэнерго особо отметил, что сохранение транзита газа крайне важно, чтобы не было "никаких технических проблем" либо включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Напомним, ранее в Москве озвучили очередную преграду транзита газа через Украину. До этого в Нафтогазе послали Газпрому ответ по транзиту газа.