Политическое решение Кабмина: Оржель анонсировал смену руководства Нафтогаза

Оржель анонсировал смену руководства Нафтогаза / УНИАН

В Кабинете министров Украины приняли "политическое решение" о смене руководства стратегических компаний, в том числе "Укрэнерго" и "Нафтогаза Украины", который ранее предложил России выплатить 3 млрд долларов долга газом.

По информации, также в правительстве хотят обновить наблюдательные советы этих компаний.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", — заявил заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

При этом Оржель уточнил, что при желании, действующие руководители компаний также смогут принять участие в конкурсах, передает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеНафтогаз установил цены на газ в декабре: сколько будем платитьНапомним, ранее Юрий Витренко объяснил, откуда взяли деньги на премии сотрудникам Нафтогаза.

"Нафтогаз в 2018 году уплатил в государственный бюджет 136,5 млрд грн налогов и дивидендов. То есть эти средства поступили от Нафтогаза на счета госказначейства. Чуть меньше половины из этих средств, около 56 млрд грн, поступило на счета госказначейства как результат нашей победы в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту", - написал Витренко на своей странице в Facebook.