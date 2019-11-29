РФ может выплатить 3 млрд долларов долга газом – Витренко

Юрий Витренко считает, что Газпром может отдать Украине долг газом / 24 Канал

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что российский Газпром рассматривает возможность погашения 3 млрд долларов долга перед Украиной поставками газа.

В интервью радио НВ он подчеркнул, что такой вариант предложил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на двусторонних переговорах.

"Мы по публичным заявлениям видим определенный прогресс… Речь идет о газе на 3 млрд долларов. Это очень много газа, это годы импорта", - добавил Витренко.

По мнению топ-менеджера Нафтогаза, позиции Украины в переговорах значительно усилились после вердикта Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) по жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража.

Как ранее сообщалось, в Кабинете министров прокомментировали встречу министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и министра энергетики Российской Федерации Александра Новака.

Как ранее сообщал Главред, в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, главы Газпрома Алексея Миллера и руководителей Нафтогаза.