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Дело на $2,6 млрд: Нафтогаз ударил по Газпрому новым иском

29 ноября 2019, 11:19

Иск касается исполнения на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража.

Нафтогаз
Нафтогаз хочет исполнить решение арбитража о взыскании с Газпрома $2,6 млрд

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины обратилась в суд Видземского предместья Риги (Латвия) с целью ареста активов Газпрома в Латвии в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

В частности, ходатайство касается признания и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, присудившего Украине $2,6 млрд по спору с Газпромом о транзите газа, а также о принятии обеспечительных мер.

Как говорится в квартальном отчете Газпрома, заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года.

Вместе с тем Газпром изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.

/ gazprom.ru

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Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о взыскании компенсации с российского газового монополиста Газпрома за недопоставленные объемы газа для транзита. Речь шла о сумме в $4,673 млрд. Но после зачета встречных требований вышла сумма в $2,56 млрд.

При этом Нафтогаз насчитал Газпрому пеню на $257 млн на задолженность в $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

А 2 ноября Нафтогаз ударил новым иском по Газпрому. Подано заявление о защите и встречных исковых требованиях к российскому Газпрому на сумму $12 млрд. 27 ноября Витренко сообщил, что шведский суд округа Свеа отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитража.

Газпром суд Нафтогаз Латвия Стокгольмский арбитраж
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