Почти $3 млрд: суд в Швеции обломал Газпром и велел платить Нафтогазу

Газпром заставили платить Нафтогазу / ecorb.ru

Шведский суд округа Свеа апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитража отклонил.

Газпрому придется-таки платить Нафтогазу присужденные ранее $2,56 млрд.

"Суд отказал в требовании Газпрома, решение арбитражного суда не может быть отменено", – сообщается в опубликованном решении шведского суда.

Процедурных нарушений в деле Газпрома и Нафтогаза суд не выявил.

Решение обжаловано быть не может.

Читайте такжеНафтогаз: Без отказа Украины от победы в Стокгольме Газпром обсуждать транзит не собираетсяНапомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о взыскании компенсации с российского газового монополиста Газпрома за недопоставленные объемы газа для транзита. Речь шла о сумме в $4,673 млрд. Но после зачета встречных требований вышла сумма в $2,56 млрд.

При этом Нафтогаз насчитал Газпрому пеню на $257 млн на задолженность в $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

А 2 ноября Нафтогаз ударил новым иском по Газпрому. Подано заявление о защите и встречных исковых требованиях к российскому Газпрому на сумму $12 млрд.