"Не раньше": в Нафтогазе назвали даты новых судов с Газпромом

Андрей Коболев / УНИАН

Апелляционный суд округа Свеа в Стокгольме рассмотрит заявление российского монополиста Газпром относительно решения Стокгольмского арбитража по контракту на куплю-продажу газа. Так, слушания запланированы на февраль 2020 года.

"Устные слушания по делу о заявлении Газпрома об обжаловании второго арбитражного решения (окончательное в деле по купле-продаже газа) должны быть рассмотрены в феврале 2020 года", - написал в Facebook глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в Facebook.

При этом он указал, что слушания апелляции на решение по транзитному контракту запланированы на осень. В то же время, Коболев отметил, что решения арбитража остаются действительными и подлежат исполнению до удовлетворения апелляции.

"Такие решения теряют силу только в случае удовлетворения апелляции, и не раньше", - подчеркнул Коболев.

Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о взыскании компенсации с российского газового монополиста Газпрома за недопоставленные объемы газа для транзита. Речь шла о сумме в $4,673 млрд. Но после зачета встречных требований вышла сумма в $2,56 млрд.

При этом Нафтогаз насчитал Газпрому пеню на $257 млн на задолженность в $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

А 2 ноября Нафтогаз ударил новым иском по Газпрому. Подано заявление о защите и встречных исковых требованиях к российскому Газпрому на сумму $12 млрд. 27 ноября Витренко сообщил, что шведский суд округа Свеа отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитража.