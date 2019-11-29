Безопасность Европы: в Кабмине рассказали подробности переговоров по газу в Вене

ГТС Украины / УНИАН

В Кабинете министров прокомментировали встречу министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. Отмечается, что переговоры прошли в рамках подготовки к подписанию договора о транзите газа через Украину.

"В переговорном процессе правительство действует исключительно в интересах украинского народа и каждого украинца в частности. Вместе с европейской стороной правительство отстаивает позицию, что это должны быть европейские правила и долгосрочный контракт", - говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства.

В свою очередь, Оржель заявил, что долгосрочный контракт на транзит газа через Украину является вопросом энергетической безопасности всей Европы.

Как ранее сообщал Главред, в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, главы Газпрома Алексея Миллера и руководителей Нафтогаза.