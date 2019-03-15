В Нафтогазе объяснили, откуда взяли деньги на огромные премии сотрудникам

Юрий Витренко / Радио Свобода

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в ответ на претензии премьер-министра Владимира Гройсмана о премиях сотрудникам компании объяснил, откуда взяли на это деньги.

"Нафтогаз в 2018 году уплатил в государственный бюджет 136,5 млрд грн налогов и дивидендов. То есть эти средства поступили от Нафтогаза на счета госказначейства. Чуть меньше половины из этих средств, около 56 млрд грн, поступило на счета госказначейства как результат нашей победы в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту", - написал Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, если бы победа не была получена, и арбитражный трибунал в Стокгольме в своем решении не провел бы соответствующий зачет, то Нафтогаз должен был бы заплатить эти 56 млрд грн не в госказначейство, а Газпрому - за отобраный у него газ.

"А если бы мы не выиграли в Стокгольмском арбитраже и по контракту на поставку газа, то Нафтогаз должен был бы заплатить Газпрому в 2018 году еще дополнительно около 1,8 млрд долларов за отобранный газ, и около 56 млрд долларов по пункту контракта "бери или плати", - подчеркнул Витренко.

Напомним, 22 марта завершается контракт нынешнего главы НАК Андрея Коболева. Теперь Кабмин объявит конкурс на должность главы Нафтогаза.