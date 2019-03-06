Кабмин объявит конкурс на должность главы Нафтогаза

Андрей Коболев / УНИАН

Кабинет министров Украины намерен провести открытый конкурс на должность главы правления НАК Нафтогаз Украины. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"22 марта завершается контракт нынешнего главы НАК Андрея Коболева и всего состава правления. Это значит, что мы должны принять соответствующие решения с точки зрения качества корпоративного управления… Мы принимаем решение с 23 марта объявить конкурс на должность главы правления Нафтогаза, - заявил премьер.

Напомним, ранее премьер-министр предлагал снизить "заоблачные" зарплаты руководства "Нафтогаза". Позднее в Набсовете компании Андрею Коболеву отказались поднимать оклад. До этого в "Нафтогазе" официально засекретили фамилии представителей руководства, которые получили миллионные премии.