Главе Нафтогаза отказались поднять зарплату: за какие "гроши" предлагают работать Коболеву

Коболеву нецелесообразно поднимать зарплату – набсовет Нафтогаза / Униан

Набсовет "Нафтогаза" считает, что поднимать зарплату главе правления компании Андрею Коболеву нецелесообразно.

Впрочем, и текущий оклад чиновника способен шокировать многих жителей страны, учитывая, что средняя зарплата украинцев составляет порядка 10 тыс. грн. Так, наблюдательный совет НАК предложил правительству продлить контракт с Коболевым при его месячном окладе в размере 2,08 млн грн.

"Хотя нормальная отраслевая практика предусматривает увеличение компенсации в случае продления срока действия контракта, мы считаем, что было бы целесообразно продлить его, сохранив при этом действующие условия в части компенсационного пакета", – отмечается в письме главы набсовета Клэр Споттисвуд на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, пишет БизнесЦензор.

Читайте такжеДорогие вы наши: почему заоблачные зарплаты менеджеров госпредприятий нужно урезатьНа каких же условиях предлагается работать Коболеву? В частности, компания покроет представительские расходы главы НАК, медицинское страхование, страхование жизни и ответственности, а также предоставление охраны, служебного авто и мобильной связи.

Напомним, Коболев объяснил приобретение за "казенный счет" бронированного внедорожника Cadillac Escalade для своих поездок требованием представителей службы безопасности госкомпании.

Размер его квартальной премии, а также премий за особенные достижения и реализацию целей в долгосрочных проектах устанавливается самим наблюдательным советом. Годовая премия за достижение поставленных перед руководителем целей может достигать до 100% годового оклада.

Кроме того, решение набсовета о выплате премий руководству "Нафтогаза" по итогам победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в части выплаты второй части премии остается в силе. Напомним, руководство "Нафтогаза" утвердило себе премию в 45 млн долларов в качестве бонусов за победу над "Газпромом" в суде Стокгольма. Позднее стало известно, что Генпрокуратура открыла уголовное дело по поводу премий.

Впрочем, Коболев уже перевел свою миллионную премию в США. Глава "Нафтогаза" считает, что все его имущество в Украине будет арестовано.

Коболеву предоставят помощь на оздоровление в размере 60% оклада один раз в год, а также помощь при досрочном прекращении контракта в связи с болезнью.

При увольнении по инициативе управляющего органа компании он получит выходное пособие в размере 12 среднемесячных зарплат и другие выплаты, предусмотренные законодательством.

/ БизнесЦензор

/ БизнесЦензор

16 января Гройсман предложил урезать заоблачные зарплаты руководства "Нафтогаза". По мнению премьера, громадные зарплаты топ-менеджмента "Нафтогаза" должны быть подкреплены его реальными достижениями.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, как зарплаты "Нафтогаза" подтолкнут бюджет к грани разорения. Информацию по поводу чрезмерных затрат на зарплаты "Нафтогаза Украины" озвучил глава Минсоцполитики Андрей Рева.