Руководство "Нафтогаза" утвердило себе премию в 45 млн долларов - СМИ

Руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в 45,6 миллионов долларов за победу в Стокгольмском арбитраже по тяжбе с "Газпромом" по транзиту газа.

Как сообщает Экономическая правда, бонусная сумма правлению – это 1% от выигрыша в российской компании. Наблюдательный совет "Нафтогаза" уже утвердил размер премии.

20 млн долларов уже были выплачены, оставшиеся 25,6 млн отдадут, когда "Газпром", по решению Стокгольмского арбитража, рассчитается с "Нафтогазом" - российская компания должна уплатить 2,56 млрд долларов - разницу между присужденными "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов и долгом украинской компании российскому монополисту.

Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате 4,6 миллиарда долларов "Нафтогазу" по транзитному контракту.

Также после вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.