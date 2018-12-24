Зарплаты "Нафтогаза" подтолкнут бюджет Украины к грани разорения - Минсоцполитики

"Нафтогаз Украины" / УНИАН

В бюджете Украины может не хватить средств на выплату объема субсидий из-за зарплатной политики госкомпании "Нафтогаз Украины" .

С таким заявлением в интервью порталу Страна выступил глава Министерства социальной политики Андрей Рева.

По его словам, зарплатная политика руководство госкомпании может привести к тому, что денег, заложенных в бюджете Украины на субсидии, будети недостаточно.

На данный момент такая сумма составляет 55 млрд гривен, а "Нафтогаз Украины" озвучил потребность в субсидиях на 90 млрд гривен. "Зарплаты "Нафтогаза" могут разорить любой бюджет. Но, в принципе, если они будут вести себя прилично, то денег хватит", — отметил Рева.

Читайте такжеДепутат из фракции Порошенко предложил продать "Нафтогаз"Кроме того, чиновник рассказал, что при расчете размера субсидий в первый раз будет учитываться рост доходов украинцев. "Размер субсидий зависит от двух составляющих — доходов граждан и размера тарифа. В идеале сначала должны повышаться доходы, потом расти тарифы", — подытожил Рева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на премии руководству "Нафтогаза Украины" было потрачено 127 млн гривен.