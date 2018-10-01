Удар по промышленности, рост цен и неподъемные платежки: чего ждать от газа по 500 долларов

Украину с началом отопительного сезона ждет очередной скачок повышения цены на газ: как для населения, так и для промышленности.

Эксперты говорят: политика "Нафтогаза" ведет к коллапсу украинскую промышленность - цена в $500 после сентябрьского скачка тарифов на 20% и октябрьского на 9,7% станет тормозом. Также новые тарифы ударят и по населению, которое с 2014 года сократило использование газа на 30%.

Согласно подписанному Украиной меморандуму с МВФ, тарифы для населения должны возрасти до рыночной стоимости, а сам рост, как предполагают эксперты, произойдет в два этапа - первый состоится в октябре или ноябре, второй - уже после конца отопительного сезона, до уровня 13-14 тысяч гривен, фактически – до $500 за тысячу кубометров.

Оптовым покупателям НАК готов продавать по 13,4 тысячи грн при условии предоплаты, остальных ждет прайс в 14,6 тысяч грн ($520). Причина: рост нефтяных котировок, которые влияют на ценообразование на рынке газа, а также формула "Дюссельдорф+" – если раньше Украина закупала газ по долгосрочным контрактам, где цена высчитывалась по среднему показателю за определенный период, то теперь – по спотовым контрактам, которые зависят от колебаний на бирже. После принятия в 2015 году закона о раныке газа цена "Нафтогаза" зависит от котировкок хаба NCG, транспортировки, налогов и текущего курса гривны.

Три "дочки" "Нафтогаза"

Одновременно с повышением цен НАК объявил об основании трех дочерних компаний ("ГПК Нафтогаз Украины", "ГПК Нафтогаз Тепло" и "ГПК Нафтогаз Трейдинг") для поставок газа по рыночной цене с целью обеспечить полную прозрачность в поставках для населения, предприятий и коммерческих клиентов.

Новая система поставок "Нафтогаза"

Валентин Землянский , директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины отмечает, что это - общества с ограниченной ответственностью, не государственные и не имеющие статусов дочерних компаний.

"Логика очень простая: "Нафтогаз Трейдинг" закупает газ у "Укргаздобычи" по цене хаба, а потом продает газ якобы по социальной цене, которая устанавливается Кабинетом министров. И эта продающая ТОВка будет не только получать из бюджета субсидионные деньги, она еще и может требовать от правительства компенсации разницы в тарифах. Хорошая "схема", несложная и весьма эффективная", - иронизирует эксперт.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук называет действия "Нафтогаза" спорными.

"Согласно третьего энергопакета компания уже должна была быть разделена, на подходе уже четвертый, а "Нафтогаз" монополизирует рынок, и основание трех "дочек" только подтверждает это. Все три компании входят в структуру ДК "Газ Украины", которая уже должна была быть закрыта, но Коболев в контексте монополизации возродил ее. Газ "Укргаздобычи", который по идее должен идти на нужды населения, будет частично перепродаваться этим трем новым компаниям", - пояснил Корольчук "Главреду".

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В свою очередь экономический эксперт Тарас Загородний отмечает, что никакой "рыночной цены", поскольку НАК не будет реализовывать газ на бирже:

Цены, которые в "Нафтогазе" называют рыночными, являются административно установленными – по самой идиотской схеме, "Дюссельдорф+", который навязан нашими так называемыми зарубежными партнерами, чтобы выкачивать деньги из страны. Когда у нас критикуют "Роттердам+", у нас забывают, что газ торгуется по импортному паритету

По словам экономиста, ценообразование "Нафтогаза" является злоупотреблением монопольным положением.

"Выкачиваются деньги из всей страны для того, чтобы у "Нафтогаза" были успешные показатели, с которых потом насчитываются премии. Эти компании, включая оффшоры, через которые НАК торгует на внутреннем рынке - злоупотребление монопольным положением и за это предусмотрена уголовная статья. Создан монстр, который хочет монополизировать вообще все вместо того, чтобы разделяться по третьему энергопакету, который подписала Украина", - говорит Загородний

Цена для населения будет только расти

Рыночной цены не будет не только для промышленности, но и для населения. Газ внутренней добычи, говорят эксперты, продается не на открытом рынке, а полностью выкупается "Нафтогазом" и продается с большой маржой.

"Маржа там сумасшедшая: де-факто, себестоимость добычи газа в Украине $60-80, а продается населению по $500. Никакой рыночной цены нет, есть фактический монополист, который со всей страны собирает монопольную ренту", - отмечает Тарас Загородний.

В настоящий момент газ собственной добычи себестоимостью около 1200 гривен за тыс кубов тарифицируется по немецкому хабу NCG, как газ из Европы, цена же для населения на уровне 6 гривен 95 копеек за кубометр закреплена административно в ПСО. Формально, еще 1 июля Минэнерго должно было озвучить цену на предстоящий отопительный сезон, а Кабмин – до 1 октября принять решение, на кого будут возложены спецобязательства по поставке газа населению по текущим ценам. Но пока что правительство не придумало альтернативы и просто пролонгировало действие постановления №187 до 18 октября.

Тарифная политика в виде повышения цены на газ до полного рыночного паритета в меморандум с МВФ была внесена именно Украиной - переговоры с МВФ вели "Нафтогаз" и Минфин, прямо заинтересованные в росте тарифов. Фонд сейчас всего лишь следит за выполнением договора, где тарифы – только один множества пунктов в "дорожной карте" на пути к макроэкономической стабилизации.

Исходя из данных, которые приходят, финальная цифра, на которой остановились в переговорах с МВФ - 23,5%

говорит Валентин Землянский. Изначально на переговорах Фонд требовал от Киева введения в действие постановления Кабмина, выполнение формулы которого подняло бы цену до 11 гривен за кубометр. В случае, если инсайд Землянского подтвердится, повышение цены на газ для населения состоится (до 8,30-9 гривен за кубометр), но будет не настолько болезненным. Впрочем, следующее повышение надолго оттянуть не удастся, так как в меморандуме указано, что цены для населения должны стать рыночными к 2020 году.

Облгазы и субсидии

Создание трех газоснабжающих компаний логично с позиции "Нафтогаза" в его войне с облгазами и олигархом Фирташем, хотя половину облгазов контролируют другие структуры и долги поделены примерно поровну.

"Ситуация с долгами там совершенно катастрофическая, потому что "Нафтогаз" специально доводил до этого состояния. Раньше они хотели, чтобы Кабмин им просто дал в пользование газовые сети, фактически отобрав у облгазов. После того, как это не получилось, НАК начал реализовывать план "Б", чтобы ТКЭ заключали договор с новосозданными компаниями", - говорит Юрий Корольчук.

Он отмечает, что "Нафтогазу" хочется контролировать процесс субсидионных денег. Сейчас субсидии получают 3,2 млн домохозяйств.

"При монетизации субсидий это будут уже реальные деньги, с помощью которых НАК будет нагонять себе доход, а уже с него показывать формальную прибыль, – предполагает эксперт. - Поэтому создание трех дочерних компаний – это очередная попытка создать "схему", по-другому это не назовешь. На месте правоохранительных органов я бы начал изучать этот вопрос."

В этом году, предполагают эксперты, "Нафтогаз" получит от государства по субсидиям даже больше, чем в прошлом году – до 90 млрд гривен.

Глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко предполагает, что НАК выходит на рынок с прицелом, что в скором времени цена для населения и промышленности будет одинаковой:

Читайте такжеСМИ узнали, что МВФ требует от властей Украины ради нового кредита"Очевидно, что это делается на перспективу: через пару-тройку лет население будет покупать газ по тем же ценам, что и промышленность, поэтому НАК заходит на рынок населения с намерением вытеснить облгазы. Модель рынка, которая существует сейчас, предполагает, что населению продают газ облгазы, а НКРЭ устанавливает цены для населения. "Нафтогаз" создал параллельную структуру, и теперь ей "Укргаздобыча" будет продавать газ – на выходе имеем такого же монополиста, как облгазы, который будет регулироваться так же, как регулируются облгазы."

По словам Загороднего, НАК пользуется тем, что облгазы должны поддерживать постоянное давление в своих сетях и брать газ у "Укртрансгаза", насчитывая штрафы, но исходя из цены не в 4942 грн за тысячу кубометров, а в 11 тысяч.

"Вот так придумываются все эти долги и разговоры о том, что им никто не платит. Это мошенническая схема, которая ведет к росту долгов населения и или банкротству ТКЭ, потому что люди просто не могут оплачивать эти тарифы, или переходу ТКЭ на электричество, которое тоже дорогое. Это создает напряжение и для бюджета, потому что растет количество субсидиантов. В некоторых городах просто отказываются от централизованного газового отопления, что тоже плохо, потому что оно работает на больших объемах – чем больше масштаб, тем ниже конечная цена. Это просто преступление против страны, потому что мы исключаем всякую возможность снижения тарифов на газ – ТКЭ из-за навязанной политики банкротятся, зато "Нафтогаз" показывает, какой он прибыльный", - комментирует экономист.

Удар по украинской промышленности

Новые цены затронут прежде всего химическую промышленность, чья продукция из-за высокой стоимости производства станет попросту неконкурентоспособной. Эксперты считают, что предприятия ставятся в условия, тормозящие развитие или делающего его невозможным. Итогом цены в $500 станет и рост цен на внутреннем рынке на украинские товары, хоть и отложенный на пару месяцев из-за инерции. Больше других, помимо химпрома, пострадают производители стойматериалов и цементной отрасли, коснется это и металлургии, хотя и в меньшей степени.

"Стоять будет все, - говорит Загородний. - У нас и так уже "лежит" химпром, а теперь "ляжет" вся промышленность. Тарифы у нас европейские, но климат не европейский, у нас холоднее. Нам навязаны цены, которые наша сырьевая экономика выдержать просто не может. Почему цена должна быть, как в Германии? Сделайте ее вполовину меньше, смешав газ собственной добычи и иностранный. В России предприятиям газ продают по $70, и они могут производить конкурентоспособные селитру, химию, потом они вместе с европейцами заходят на украинский рынок и выносят всех."

С ним согласен Землянский, отмечающий, что "Нафтогаз" не делает лагов, хотя вполне способен установить для промышленности усредненную цену, сформировав ее из ранее закачанных в ПГХ по более низким тарифам 7 млрд кубов и текущим газом по биржевой цене NCG.

Читайте такжеПодорожание газа: как власть делает из украинцев оленей"Все наехали на "Роттердам+", но он идет с 12-месячным лагом, давая средневзвешенную биржевую цену за этот период. По большому счету, точно так же должен действовать и "Нафтогаз". Формально это не прописано, но при ценообразовании обычно именно так и происходит", - говорит эксперт, добавляя, что "Нафтогаз" подгоняет правила европейского рынка под текущие условия для максимизации прибыли.

Юрий Корольчук в свою очередь не понимает, зачем НАК создает отдельную структуру для поставок промышленности, если его доля, как заявил Юрий Витренко на пресс-конференции в конце сентября, составляет всего 12%.

"Они за этот рынок фактически не боролись. Ну и что, что у нас частные компании добывают газ? Предложите им более выгодную цену, если вы крупный импортер газа.

Я считаю, что это было сделано сознательно. По сути дела, это государство потеряло доходы от поставок газа промышленникам. Оставшуюся долю "Нафтогаз" отдал на откуп трейдерам. Спрашивается: нет ли здесь коррупционной составляющей, когда вы имеете монополию на рынке, а затем резко ее теряете, сокращая свою долю до нескольких процентов, заявляя, что демонополизировали рынок?"

В самом "Нафтогазе" утверждают, что НАК отказался от монополии на поставки производству умышленно, поскольку настоящим монополистом на украинском оптовом рынке был "Газпром". Тарас Загородний говорит, что теперь на украинском рынке зарабатывают европейские трейдеры с неизвестно какой структурой собственности, получающим свои проценты и торгующим тем же российским газом, только с наценкой.

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"И непонятно, нет ли в приходе трейдеров конфликта интересов. Это такое же "Росукрэнерго", которое у нас постоянно критиковали за коррупцию, только теперь коррупция идет из Европы", - отметил экономист.

В то же время Сергей Дяченко считает, что цены "Нафтогаза" не будут иметь решающего значения, так как "Нафтогаз" уже не монополист на рынке промышленности.

"Не факт, что такие же цены будут у всех остальных игроков рынка, украинские предприятия могут покупать газ у немецких или швейцарских компаний. Так что повышение цен НАК не скажется на промышленности", - говорит энергетический эксперт.