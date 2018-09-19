Денег нет, но вы держитесь: чего украинцам ждать от госбюджета на 2019 год

Дефицит бюджета запланирован небольшой, а, значит, под давлением МВФ правительство вынуждено идти на сокращение расходов и проводить жесткую бюджетную политику. / zn.ua

Проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год уже поступил в Верховную Раду и зарегистрирован на сайте парламента под номером 9000.

В условиях кризисной ситуации, в которой сегодня пребывает Украина, у нас не может быть "хорошего" бюджета на следующий год. Тем более, не может быть бюджета, предусматривающего развитие страны.

И, даже если будут выполнены макроэкономические показатели, заложенные в бюджете на следующий год, и будет обеспечен рост ВВП на уровне 3%, как записано в законопроекте, валовой продукт все равно останется намного ниже "домайданного" уровня 2013 года. В таких условиях говорить о грядущих больших успехах или развитии страны, конечно же, не приходится.

Читайте такжеПоросячий восторг от IKEA: о чем говорит появление бренда в Украине и при чем тут ПорошенкоОбъявленный размер дефицита бюджета не большой – на уровне 2,26%. Это значит, что под давлением Международного валютного фонда украинское правительство вынуждено идти на значительное сокращение расходов и проводить жесткую бюджетную политику. Хотя при этом, как мы видим, увеличится финансирование армии и других статей приоритетных расходов.

Так что денег в 2019 году у Украины не хватит не то, что на развитие страны, а даже на решение социальных проблем украинцев. Так, к примеру, по предварительным данным, объем денег, выделяемых на субсидии, сократится.

При таком бюджете в стране, естественно, ухудшится экономическая ситуация, социальное расслоение населения будет расти. Количество бедных украинцев будет увеличиваться, богатых – очевидно, тоже, вот только стране от этого не будет ни большого добра, ни развития.

Темпы инфляции, согласно проекту бюджета, в 2019 году составят 7,4%. Традиционно в прогнозах темпы инфляции у нас указываются ниже и ниже с каждым годом, но всегда оказываются выше прогнозируемого уровня. Так и в данном случае: темп инфляции на уровне 7,4% – это хорошо, только достигнут он не будет. Это значит, что значительная часть приростов будет достигнута за счет инфляции (будет носить инфляционный характер).

Курс доллара на следующий год заложен на уровне 30,5 гривен за доллар. В тяжелой ситуации украинское правительство рассчитывает удержать курс, но сделать это будет чрезвычайно сложно. Раз закладывается такой курс, очевидно, надежды связываются с тем, что будет подписана новая программа сотрудничества с МВФ и Украине будет предоставлено дополнительное финансирование. Других способов удержать курс, кроме Читайте такжеДефолт уже завтра, или Почему игры с МВФ слишком затянулиськак наращивание внешних долгов, нет. Ведь в Украине, к сожалению, нарастает дефицит торгового баланса, импорт продолжает значительно превышать экспорт.

Однако, несмотря на надежды на то, что "Запад нам поможет", я думаю, удержать курс на уровне 30,5 гривен за доллар не удастся. Гривна упадет больше, поскольку наступает время больших выплат по внешним долгам.

Суммы, которые пойдут на обслуживание государственных долгов Украины, по-прежнему продолжают расти. Это логично. Это – основная статья расходов бюджета. Это говорит о том, что Украина все больше и больше падает в долговую яму. Это плохой показатель.

В проекте госбюджета на следующий год заложен очередной рост расходов на армию. Эти суммы сложно комментировать, поскольку нужно знать, какие действия планирует украинская власть: если она намерена военными силами освобождать Донбасс и Крым, то и запланированных расходов недостаточно; если же мы не планируем ведения войны, то, возможно, и не надо было существенно увеличивать расходы на армию. Но ответы на эти вопросы знают только те, кто занимается планированием подобных операций.

К сожалению, в Украине доля расходов на армию в структуре ВВП и так является одной из самых больших в мире – до 5%.

На Фонд энергоэффективности планируется потратить 1,6 миллиардов гривен – это очень маленькая сумма. Для Украины, экономика которой характеризуется показателем высокой энергоемкости производства и большими расходами на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, связанные с расходованием энергии, финансирование такого фонда и нужно. Он, в свою очередь, должен использоваться для финансирования мероприятий по снижению энергозатратности и повышению энергоэффективности. Конечно же, эта сумма крайне мала, ее недостаточно.

Социальные статьи затрат, в принципе, остаются на прежнем уровне, есть лишь незначительный рост. При росте цен это будет означать, что бо́льшую часть расходов должно будет взять на себя население. То есть в процессе медицинской и образовательной реформ мы постепенно движемся к увеличению доли платных услуг.

Такова государственная политика Украины на сегодня. Можно по-разному относиться к этой политике. Но уместно было бы вспомнить, что, согласно Конституции, Украина является социальным государством. Потому проведение социальной политики, которая приводит к резкому расслоению населения и тяжелому положению малообеспеченных граждан, не соответствует данной норме Конституции. Тогда уж нужно изменить Конституцию, записав, что Украина является кланово-олигархическим государством – таковой она уже стала, и Конституция должна соответствовать нашей реальности.

Минимальная зарплата с 1 января 2019 года должна немного вырасти – до 4172 гривен, но она даже не дотянет до 4200 гривен, которые еще год назад обещал Петр Порошенко. Рост минимальной заработной платы ненамного превышает темп инфляции, поэтому рассчитывать на хоть какое-то улучшение ситуации сложно.

Читайте такжеСало надо перепрятать: зачем Украина взяла плохой кредит и что это значит для простых украинцевС моей точки зрения, было бы правильнее идти не по пути повышения минимальной заработной платы (это все-таки будет означать дополнительную нагрузку на бизнес), а по пути увеличения необлагаемого минимума доходов граждан. Сохранение 17 гривен в качестве необлагаемого минимума – это неправильно. У нас практически полностью облагается налогом минимальная зарплата, и при этом сохраняется одинаковая ставка налогообложения для минимальных и высоких доходов.

Уже давно назрел вопрос переноса тяжести налогообложения на богатых людей, получающих высокие доходы. Иначе говоря, на повестку дня нужно вынести вопрос о введении прогрессивной системы налогообложения личных доходов. Но от правительства таких предложений пока нет. Это еще раз подчеркивает олигархический характер нынешнего правительства – оно действует в интересах олигархов.

Да и вообще, главный вопрос ведь не в бюджете. Главное – нужно было бы менять экономическую политику и ориентировать ее на развитие собственного производства, реиндустриализацию страны, прекращение сырьевой специализации Украины. Но этого делать не будут – нашу экономическую политику никто менять не собирается. А потому и перспектив у страны – нет.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для "Главреда"