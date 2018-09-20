В Раде предупредили о росте тарифов электроэнергии для населения до 20%

Украинцев ждет очередной рост цен на свет / joinfo.ua

В Раде заговорили о новом подорожании электроэнергии для населения – от 5% до 20% – уже этой осенью.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, уже рассматривает данный сценарий, утверждает нардеп Сергей Лещенко. "По одному из вариантов, вплоть до 20%", – заверил он.

Увеличить тарифы для обычных людей хотят ради получения сверхприбылей частной компании, производящей свет на тепловых электростанциях. Речь идет о компании олигарха Рината Ахметова.

Читайте такжеПодорожание газа: как власть делает из украинцев оленейДополнительные доходы частной компании Ахметова ДТЭК уже составляют десятки миллиардов благодаря "Роттердаму+", отмечает нардеп. При этом государственные производители энергии – Энергоатом и Укргидроэнерго – прибыли наоборот недополучают. Их дефицит лишь в этом году насчитывает 14 млрд грн.

И атомщики, и представители гидроэнергетики уже неоднократно просили повысить их тарифы. И, вполне вероятно, что их тарифы все-таки повысят. Но поднимут их и для тепловиков. А расходы уже привычно заложат в тарифы на свет для рядовых потребителей и компаний. То есть украинцев ждет очередной рост цен.

Напомним, глава Минэнергетики Насалик подтвердил повышение цен на газ для населения. Министр не уточнил окончательную цену на газ по итогам повышения, отметив, что не является участником переговорного процесса.

Как сообщалось, в Украине стартовал процесс монетизации субсидий на газ и электроэнергию. В среднем каждый гражданин, который сэкономил газ зимой, получит около 700 гривен. Выплаты начали уже получать жители Киевской и Хмельницкой областей.