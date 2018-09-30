Тарифы, зарплаты, перевод часов и проблемы с Инетом: что меняется для украинцев в октябре-2018

30 сентября 2018, 18:24

"Главред" проанализировал, чего ждать жителям страны от второго месяца осени.

осень, дождь, снег
Чего ждать украинцам от второго месяца осени / Novosti44

С 1 октября украинцев ждет ряд подорожаний. Впрочем, есть и категория людей, которым повысят зарплаты.

Что меняется в Украине в октябре-2018 – в специальном материале "Главреда".

Тарифы на газ в Украине в 2018-м

Уже в начале месяца Кабмин должен принять распоряжение о начале в Украине отопительного сезона. Вероятнее всего, начнется он традиционно с 15 октября. К этому времени должен окончательно проясниться и вопрос с повышением цены на газ для населения.

Читайте такжеСиноптики спрогнозировали погоду в Киеве в первые дни октябряПо крайней мере, до 18 октября цены на газ в Украине останутся прежними – 6 тысяч 958 гривен за тысячу кубометров (с учетом налога на добавленную стоимость, сборов и стоимости транспортировки), – так как Кабмин продлил действие спецобязательств. А вот что будет с ценами после этой даты – вопрос открытый, ведь практически все эксперты энергорынка твердят о повышении цен на газ в угоду МВФ.

Уже сообщалось, что цены на газ для населения в Украине собрались поднять на 23,5%. То есть вместо нынешних 7 тыс. грн за 1000 куб. м украинцам придется платить за газ уже 8,6 тыс. грн.

Еще большие цифры называет эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его данным, цены на газ для населения в октябре-ноябре повысят до 8,5-9 тыс. грн, а в апреле 2019 года будет второй этап повышения — до рыночного уровня — 13-14 тыс. грн.

Также с 1 октября 2018 года вырастут цены на газ для промышленности – почти на 10%.

Другие коммунальные тарифы в Украине-2018

С середины октября подорожает холодная вода и водоотвод в Киеве. Новый тариф для Киевводоканала утвержден на уровне 19,6 грн/куб. м.

Кроме того, в Раде заговорили о новом подорожании электроэнергии для населения – от 5% до 20% – уже этой осенью.

Повышение зарплат

Читайте такжеГороскоп на октябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаЭта радость ждет военнослужащих: Минобороны пообещало повысить их денежное обеспечение с 1 октября – вместе с началом осеннего призыва-2018.

Повышение планируется на следующем уровне:

  • рядовому составу – до 9 тыс. грн;
  • офицерскому составу – до 15,3 тыс. грн.

Бэби-боксы в день выписки

Министр социальной политики Андрей Рева пообещал, что родители новорожденных с октября начнут получать бесплатный "пакет малыша" сразу же в день выписки роженицы из роддома.

Новые цены от Укрзализныци

С 1 октября ожидается второй этап повышения цен на билеты Укрзализницы. Первый состоялся еще весной. Билеты подорожают на 12%.

Поднимет УЗ и тарифы на железнодорожные грузоперевозки – на 22,5%, что в свою очередь, само собой, скажется на стоимости перевозимых ж/д-транспортом товаров.

Перевод часов в Украине на зимнее время-2018

Согласно постановлению Кабмина от 13.05.96 №509, перевод времени на зимнее в Украине в 2018 году традиционно состоится в ночь с субботы на последнее воскресенье октября – 28 октября, в 04:00 утра.

В этот период вероятны нарушение сна, снижение иммунитета и ухудшение самочувствия в целом. Поэтому готовиться к этому событию стоит заранее. Как? Читайте в нашем материале Когда и как переводить часы в Украине на зимнее время-2018 без вреда для здоровья.

Перебои с доступом ко всем сайтам в Интернете

11 октября Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) собралась впервые в истории обновлять настройки защиты мировой системы доменных имен. В связи с этим возможны перебои с доступом ко всем сайтам, причем они могут затянуться.

Выходные в октябре-2018

В октябре в Украине будут длинные выходные: граждане смогут отдыхать с 13 по 15 октября.

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