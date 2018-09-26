Вице-премьер сказал, когда Кабмин одобрит начало отопительного сезона

На следующей неделе Кабмин одобрит начало отопительного сезона, сообщил Геннадий Зубко / regardami.ru

Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что на следующей неделе (1-7 октября) Кабинет министров примет распоряжение о начале в Украине отопительного сезона.

Все социальные объекты готовы к включению батарей, жилой сектор идет по графику и готов к подаче тепла почти на 99%, рассказал чиновник на брифинге, пишет УНИАН.

"На следующей неделе, я думаю, что мы примем решение по запуску отопительного сезона — примем на Кабинете министров распоряжение о некоторых вопросах отопительного сезона", — заявил член Кабмина.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что по прогнозу Национального банка Украины, в нашей стране тарифы на газ для населения повысятся на 25%.