Вице-премьер сказал, когда Кабмин одобрит начало отопительного сезона

26 сентября 2018, 15:44

В Украине все социальные объекты готовы к включению батарей, отметил Зубко.

Геннадий Зубко сообщил, что на следующей неделе Кабмин одобрит начало отопительного сезона
На следующей неделе Кабмин одобрит начало отопительного сезона, сообщил Геннадий Зубко / regardami.ru

Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что на следующей неделе (1-7 октября) Кабинет министров примет распоряжение о начале в Украине отопительного сезона.

Все социальные объекты готовы к включению батарей, жилой сектор идет по графику и готов к подаче тепла почти на 99%, рассказал чиновник на брифинге, пишет УНИАН.

"На следующей неделе, я думаю, что мы примем решение по запуску отопительного сезона — примем на Кабинете министров распоряжение о некоторых вопросах отопительного сезона", — заявил член Кабмина.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что по прогнозу Национального банка Украины, в нашей стране тарифы на газ для населения повысятся на 25%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина отопительный сезон Геннадий Зубко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:24
Украина задумала построить базу на Луне
15:54
О гонорарах за сьемки в Playboy и любви к фото "ню": Даша Астафьева дала откровенное интервью Видео
15:44
Вице-премьер сказал, когда Кабмин одобрит начало отопительного сезона
15:39
"Бледная как смерть": Ольга Фреймут ужаснула фанатов внешностью без макияжа Видео
15:02
Кремль резко ответил Украине по "компромиссу по миротворцам на Донбассе" Видео
14:58
"Труханы где? Письку видно": Анна Седокова провокационным фото вызвала бурю негодования
14:56
Москва огрызнулась в ответ на предложение Израиля встретиться - СМИ
14:54
Украинцам светит подорожание газа на четверть Видео
14:43
Что означает праздник Воздвижения Креста Господня и почему надо бояться змей в этот день Видео
14:24
Ядерным могильником под Кропивницким займется НАТО
14:18
"Анклав бандитов". Журналист спрогнозировал судьбу "Л/ДНР" после "выборов"
14:13
В Сети появился финальный трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" Видео
14:09
Зачем Порошенко продает "Кузню на Рыбальском" мнение
13:51
В ОБСЕ назвали причину продолжения насилия на Донбассе
13:31
Стало известно где смотреть бой Нурмагомедов vs Макрегор в Украине Видео
13:30
Порошенко решил избавиться от крупного актива
13:29
Наступает на пятки звездной маме: старшая дочь Оли Поляковой украсила обложку журнала
13:02
"Я за легализацию проституции, но не детской же": реклама с детьми "в образах куртизанок" вызвала скандал Фото
12:47
Самая важная поворотная точка для Украины мнение
12:35
Гройсман пообещал украинцам сдавать кал бесплатно
12:20
Ученые предупредили о магнитных бурях в октябре
12:01
Ани Лорак после измены мужа рассказала, как нужно правильно строить отношения
12:01
В Украине изобрели салозаменитель
11:43
Глава УПЦ Онуфрий попал на "Миротворец"
11:40
Рабинович рассказал о попытках объединения Оппоблока и "За життя" актуально
11:30
"Не интересует": Der Spiegel узнал о настоящем отношении Трампа к Украине
11:12
Стивен Сигал решил стать губернатором Приморья
10:42
"Там русский дух, там Русью пахнет": из-за Порошенко Лавров приравнял переговоры с участием РФ к процессам в сортире
10:30
Додон рассказал об ультиматуме Путина Видео
10:19
"Попа лучше, чем у Ким!": Настя Каменских похвасталась фигурой в бикини
10:00
Российский журналист назвал условие, при котором проблема Донбасса "развиснет"
09:48
Голая попа, три груди и покемоны: чем эпатировала Неделя моды в Милане Фото Видео
09:34
Девушка дня Instagram: жгучая брюнетка Диана Абдурахманова Фото
09:32
Это наша корова и мы ее доим: как УПЦ МП экзархов из Киева выгоняла мнение
09:30
"Антициклоны, бураны". Синоптики предупредили о лютых морозах в Украине будущей зимой Видео
09:21
"Держите поближе теплых котов": синоптики уточнили погоду на среду и предупредили о новых метеонеприятностях Видео
09:00
"Похож на педофила". В Киеве найден мертвым мужчина с отрезанным пенисом Фото
08:40
Макрон предложил создать новую модель мирового порядка Фото
08:20
"Интересный образ": Ани Лорак покрасовалась в платье с обнаженными плечами Видео
08:12
Покончить с Украиной, или Зачем дружить со страной, мечтающей нас уничтожить мнение
08:00
На Николаевщине "Интерсити" уничтожил легковушку, есть жертвы Фото Видео
07:41
Светлана Лобода спела в ванне и похвасталась ножками, опубликовано видео Видео
07:40
Порошенко объяснил, почему Кремль боится появления миротворцев на Донбассе Видео
07:20
В ВМС рассказали о провокации российского катера в Азовском море, опубликовано видео Видео
07:13
Александр Сотник: Если Путин пустит танки на Киев, закончится и "русский мир", и он сам в Кремле
06:51
Год в "подвале": астролог предсказал Порошенко провал на выборах и жизнь за границей
06:36
Новая роль Путина: чего ждать от кремлевского карлика мнение
06:14
"Сочная девочка": Вика из "НеАнгелов" поделилась постельным фото
05:45
Движение без размножения. Ученые выяснили, как "делать" себе подобных без секса
05:31
Генерал рассказал, что ждет Украину после прохода кораблей ВСУ через Керченский пролив
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять