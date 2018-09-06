Названа дата всемирных перебоев с доступом ко всем сайтам в Интернете

ICANN собралась впервые в истории обновлять настройки защиты мировой системы доменных имен.
11 октября Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) собралась впервые в истории обновлять настройки защиты мировой системы доменных имен. В связи с этим возможны перебои с доступом ко всем сайтам, причем они могут затянуться.
Как поясняется на сайте организации, из-за смены криптографических ключей у некоторых пользователей могут возникнуть проблемы с доступом. Еще 48 часов после обновления ключа люди могут получать сообщения об ошибках типа SERVFAIL или "server failure".
Обновление не отразится на:
- пользователях, которые зависят от резолвера, в котором не включена DNSSEC-валидация;
- пользователях, которые зависят от резолвера с последним KSK.
В первую очередь с проблемами столкнутся пользователи, использующие расширения безопасности системы доменных имен DNSSEC.
В корпорации выразили надежду, что последствия обновлений будут минимальны.
11 октября – дата предварительная и еще может уточняться.
Напомним, "набег" украинцев с петицией по Олегу Сенцову обрушил сайт Белого дома. Такую информацию опубликовали активисты в социальной сети Facebook.