"Набег" украинцев с петицией по Олегу Сенцову "обрушил" сайт Белого дома

6 сентября 2018, 09:50

Такую информацию опубликовали активисты в социальной сети Facebook.

Сенцов
Олег Сенцов в российской тюрьме / facebook.com/denisovaombudsman

Официальный интернет-портал Белого дома с петицией, которая призывает помочь власти США в освобождении российского политзаключенного, режиссера-крымчанина Олега Сенцова, "рухнул" после того, как ее подписали более 78 тысяч пользователей.

В ночь со среды на четверг, с 5 на 6 сентября, при переходе по ссылке выдает "ошибку доступа", которые, как сообщают на странице Save Oleg Sentsov в соцсети Facebook, исчезают при использовании VPN-сервисов.

"То есть закрыли доступ для Украины (или сервисных центров, которые использует Украина). Или мог упасть один из серверов", − написали активисты.

Они также попросили помочь в сборе подписей украинцев, живущих за границей. "Сегодня петиция #SaveOlegSentsov стала недоступной с территории Украины, поэтому сейчас надежда только на зарубежных украинцев", − говорится в тексте.

Для того, чтобы просьбу об освобождении узника Кремля рассмотрели чиновники в Белом доме, не хватает около 17 тысяч подписей, на сбор которых осталось лишь двое суток.

Напомним, ранее кузина Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии. Позднее активист рассказал, сколько весит голодающий Сенцов.

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Украина США белый дом петиция диаспора Олег Сенцов
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"Набег" украинцев с петицией по Олегу Сенцову "обрушил" сайт Белого дома
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