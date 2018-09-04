Активист рассказал, сколько весит голодающий Сенцов

Олег Сенцов похудел до 72 килограмм, сообщил активист / facebook.com/denisovaombudsman

Незаконно осужденный и голодающий в России украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает срок в колонии города Лабытнанги, похудел до 72 килограмм (до голодовки весил 100 кг).

Украинец держится бодро, написал активист Алексей Гриценко в Facebook, ссылаясь на письмо нашего соотечественника.

"Сдаваться не собирается и нас просит не сдаваться ни в коем случае... Олег планирует "увидеться и обняться в хорошем ресторане"))", — отмечается в сообщении.

Олег Сенцов похудел до 72 килограмм, сообщил активист / Скриншот с facebook.com/grytsenko.alex