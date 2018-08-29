"Дистрофия, малокровие". Голодающий Сенцов описал свое состояние

Олег Сенцов сообщил, что у него дистрофия, анемия и гипоксия / Фото: Reuters

У незаконно осужденного и голодающего украинского режиссера Олега Сенцов, который отбывает срок в колонии города Лабытнанги, дистрофия, анемия (малокровие), гипоксия (пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях).

Украинец сообщил о своем самочувствии в письме к продюсеру постановки его пьесы — Анне Паленчук, говорится на ее странице в Facebook.

"... Я вообще не верю, что меня к ним выпустят (речь идет о наших съемках), или вообще это произойдет. Чтобы понять о моем самочувствии загугли: дистрофия, анемия, гипоксия", — отмечается в сообщении.

Олег Сенцов сообщил, что у него дистрофия, анемия и гипоксия / Скриншот с facebook.com/anna.palenchuk

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.