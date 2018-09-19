Рева пообещал, что с октября "пакеты малыша" будут выдавать в день выписки из роддома

Сейчас пакеты получают в 30-дневный срок после дня родов.
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что родители новорожденных очень скоро начнут получать бесплатный "пакет малыша" сразу же в день выписки роженицы из роддома, и озвучил дату - вероятнее всего, с октября.
"Я думаю, что с 1 октября "пакеты малыша" начнут выдавать даже в день выписки", - сказал Рева "Українським Новинам".
Рева отметил, что на сегодня только 22 областные государственные администрации заключили соглашения с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) о поставках "пакетов малыша".
Читайте такжеБэби-бокс и оплачиваемая няня: как в Украине собрались повышать рождаемость"Остальные (ОГА) сделали запрос, мы им дали ответ - они сейчас думают. Мы не можем стучать кулаком по столу, есть постановление правительства, у них есть вопросы, они их задали нам, мы ответили", - добавил он.
На середину сентября "пакеты малыша" получили уже 117 рожениц. Сейчас постановлением Кабмина "пакет" выдается в 30-дневный срок со дня родов.
Ранее в Минздраве разъяснили, сколько будут стоить роды в Украине-2018.