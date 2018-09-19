Рева пообещал, что с октября "пакеты малыша" будут выдавать в день выписки из роддома

Рева отметил, что еще даже не все ОГА заключили договора на поставку "пакетов малыша"

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что родители новорожденных очень скоро начнут получать бесплатный "пакет малыша" сразу же в день выписки роженицы из роддома, и озвучил дату - вероятнее всего, с октября.

"Я думаю, что с 1 октября "пакеты малыша" начнут выдавать даже в день выписки", - сказал Рева "Українським Новинам".

Рева отметил, что на сегодня только 22 областные государственные администрации заключили соглашения с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) о поставках "пакетов малыша".

Читайте такжеБэби-бокс и оплачиваемая няня: как в Украине собрались повышать рождаемость"Остальные (ОГА) сделали запрос, мы им дали ответ - они сейчас думают. Мы не можем стучать кулаком по столу, есть постановление правительства, у них есть вопросы, они их задали нам, мы ответили", - добавил он.

На середину сентября "пакеты малыша" получили уже 117 рожениц. Сейчас постановлением Кабмина "пакет" выдается в 30-дневный срок со дня родов.

Ранее в Минздраве разъяснили, сколько будут стоить роды в Украине-2018.