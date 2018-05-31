Бэби-бокс и оплачиваемая няня: как в Украине собрались повышать рождаемость

Уже с 1 сентября украинским мамочкам обещают прямо в роддомах бесплатно выдавать baby-box/бэби-боксы – пакеты для младенца со всем необходимым на первое время.

Причем выдавать их будут дополнительно к другим уже существующим выплатам при рождении ребенка.

Ориентировочная стоимость такого набора – 5 тысяч гривен. В него войдут:

пеленки,

распашонки,

подгузники,

присыпка,

масло,

шапочки,

матрас,

одеяло,

термометр,

соска и бутылочка.

Кроме того, мам обеспечат памятками с информацией об уходе за новорожденным.

Кроме того, Кабмин обещает с 1 января 2019 года начать выплаты компенсаций за наем няни: семьям будут выплачивать около 1500 грн ежемесячно, пока ребенок не достигнет 3 лет. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства 30 мая.

Читайте также Омелян соврал о бесплатных родах жены в Нью-Йорке или нарушил закон США – журналист

"Мы вводим такое понятие, как муниципальная няня. Это может работать с 1 января, но в сентябре это найдет свое отражение в проекте бюджета на 2019 год", – уточнил премьер.

Будут и другие инициативы, заверил Гройсман.

Ранее в Минздраве разъяснили, сколько будут стоить роды в Украине-2018.