Бэби-бокс и оплачиваемая няня: как в Украине собрались повышать рождаемость

Ориентировочная стоимость такого набора – 5 тысяч гривен.
Уже с 1 сентября украинским мамочкам обещают прямо в роддомах бесплатно выдавать baby-box/бэби-боксы – пакеты для младенца со всем необходимым на первое время.
Причем выдавать их будут дополнительно к другим уже существующим выплатам при рождении ребенка.
Ориентировочная стоимость такого набора – 5 тысяч гривен. В него войдут:
- пеленки,
- распашонки,
- подгузники,
- присыпка,
- масло,
- шапочки,
- матрас,
- одеяло,
- термометр,
- соска и бутылочка.
Кроме того, мам обеспечат памятками с информацией об уходе за новорожденным.
Кроме того, Кабмин обещает с 1 января 2019 года начать выплаты компенсаций за наем няни: семьям будут выплачивать около 1500 грн ежемесячно, пока ребенок не достигнет 3 лет. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства 30 мая.
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"Мы вводим такое понятие, как муниципальная няня. Это может работать с 1 января, но в сентябре это найдет свое отражение в проекте бюджета на 2019 год", – уточнил премьер.
Будут и другие инициативы, заверил Гройсман.
Ранее в Минздраве разъяснили, сколько будут стоить роды в Украине-2018.