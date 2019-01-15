Рева похвастался, насколько за год выросла средняя зарплата украинцев

Насколько за год выросла средняя зарплата украинцев / zarplata.alexyanovsky.com

Министр социальной политики Украины Андрей Рева уже озвучил, насколько приблизительно выросла средняя зарплата украинцев в 2018 году.

"Насколько выросла заработная плата по итогу года, мы еще не знаем, однако это в районе 25% по году", – заявил Рева в эфире одного из телеканалов.

А с 1 марта украинцев ждет автоматический перерасчет пенсий для всех пенсионеров. Чиновник объяснил, как этот процесс будет проходить: "Сейчас внедрен формульный механизм, который учитывает два годовых показателя – инфляцию и рост средней заработной платы в стране. Половина этих показателей складывается, выводиться общий коэффициент".

Ранее сообщалось, что в Украине накопились многомиллионные долги по учительским зарплатам. Кабмину не удается решить ситуацию с долгами по зарплате с весны нынешнего года.

Кроме того, в Польше увеличили минимальную зарплату для заробитчан. Польское правительство пересмотрело, как почасовые, так и месячные ставки.