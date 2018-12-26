"Закрывать классы и школы": В Украине накопились многомиллионные долги по учительским зарплатам - СМИ

Учитель и школьники / 112.ua

В Украине сложилась крайне сложная ситуация с задолженностями по зарплатам школьных учителей.

Такую информацию предал огласке портал "Страна".

По данным журналистов, проблемы с учительскими зарплатами начались еще весной 2018-го - из-за ошибок в расчетах объемов образовательной субвенции, заложенной в госбюджет.По словам представителей "Ассоциации городов", власти страны Украины в должной степени не учли, что после повышения окладов учителей с 1 января денен надолго не хватит.Соответственно, финансирование зарплатных фондов школ легло на плечи местных властей, чьи бюджеты справиться с такой задачей не смогли. Далее немедленно пришлось вводить экономию в школах - "урезать" учительские прибавки, которые в структуре зарплат порой достигали трети. В отдельных городах Украины предложили родителям самим доплачивать педагогам - к примеру, сделав платными группы продленного дня.

Читайте такжеНацбанк назвал зарплаты украинцев на 2019-2020 годыВ октябре Кабмин попытался решить проблему с зарплатами, перераспределив образовательную субвенцию, но желаемого не добился. Официально второе перераспределение денег состоялось 13 декабря, когда вышло соответствующее распоряжение правительства. В частности, в документе предлагается наполнить зарплатный фонд школ за счет "перекидывания" средств из других расходных статей. В частности, в Кабмине около 124 млн гривен намерены снять с программы поддержки детей "с особенными образовательными потребностями", а 228,5 млн – из широкого распиаренного проекта "Новая украинская школа".

По данным члена комитета Рады по вопросам образования и науки, внефракционного депутата Ирины Констанкевич, вопрос с задолженностью по зарплатам по состоянию на конец года был решен только частично. "Из 1 миллиарда гривен задолженности Минфин закрыл только порядка 300 миллионов, а остальное закрывают местные бюджеты. Переброску средств сделали с НУШ и инклюзивного образования. То есть, в очередной раз латают дыры. Но больше всего тревожит желание Минфина решать проблему не по сути, а путем "оптимизации" классов и школ", – заявила народная избранница.

Также известно, что около половины денег – 472 млн гривен – составляет задолженность перед столичными учителями, около 366 млн грн – учителями из школ в областных центрах, около 104 млн – учителям из школ райцентров, все остальное – учителям из сельских школ.

Напомним, ранее глава Минобразования Лилия Гриневич рассказала, что будет с зарплатами учителей в 2019-м.