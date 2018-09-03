Глава Минобразования рассказала, что будет с зарплатами учителей в 2019-м

Лилия Гриневич / "Прямий"

Глава украинского Министества образования и науки Лилия Гриневич заявила о том, что не гарантирует повышение заработной платы для педагогов в будущем году.

Соответствующее заявление она сделала в эфире "Радіо Свобода". "Я даже не обещаю и не анонсирую повышение зарплаты в следующем году для отдельных категорий педагогических или научно-педагогических работников. Ибо следующий бюджетный год будет очень сложным, это пиковая выплата в рамках международных обязательств Украины. Зато будет то, что всегда есть - повышение для бюджетников, в соответствии с ростом минимальной зарплаты", − сказала чиновница.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гриневич обещала 30%-ную надбавку для учителей украинского языка в школах нацменьшинств.