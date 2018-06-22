Гриневич пообещала 30% надбавку для учителей украинского языка в школах нацменьшинств

22 июня 2018, 23:08

Министр считает, что в этих учебных учреждениях педагоги ранее "чувствовали себя униженными".  

Лилия Гриневич заявила о повышении зарплаты у определенной категории учителей

В Министерстве образования разработали ряд рекомендаций для оборудования кабинетов украинского языка и литературы в школах национальных меньшинств. На данный проект в бюджете запланировано 46 миллионов гривень.

"Учителя украинского языка чувствовали себя в школах с обучением на языке нацменьшинств униженными. Именно поэтому мы сейчас кабмином выделили средства на оборудование кабинетов украинского языка в таких школах. А также установили этим учителям надбавку до 30% – самую большую, которая есть, чтобы они имели поощрения", - сказала министр образования Украины Лилия Гриневич во время визита в Закарпатскую область, сообщает Радио Свобода.

Министр подчеркнула, что спровоцировавшая резонанс "языковая" статья реформы образования будет пролонгирована до 2023 года, что указано в соответствующем законе.

"Законопроект говорит об увеличении продолжительности переходного периода до 2023 года. Если мы действительно хотим научить детей украинского языка, должны подготовить все так, чтобы эти изменения стали необратимыми. Нам важно это делать постепенно, чтобы не вызвать сопротивления детей", - отметила она.

По словам Гриневич, в данный момент дети представителей нацменьшинств будут изучать все предметы на родном языке. Однако постепенно будет внедряться украинский пока он не достигнет 60% охвата всей школьной программы по отношению к 40% на языке национальных меньшинств.

Напомним, венгры Закарпатья опровергают достижение договоренностей с министром образования Лилией Гриневич по закону об образовании. Возмущение в связи с украинизацией венгерских школ на территории Украины высказывал и официальный Будапешт.

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