Долги по зарплате: когда и как украинцам вернут задолженность

Со 2 апреля Минюст начинает работу по взысканию задолженности по заработной плате.

"В середине месяца открываем реестр неплательщиков зарплат и активизируем исполнение судебных решений по всей стране именно по этому направлению", – написал министр юстиции Павел Петренко в Facebook.

Он предупредил "тех должников, которые угрожают исполнителям или используют против них силу": "О каждом таком случае будет сообщено правоохранителям, и данные дела мы будем контролировать отдельно. Ни один нарушитель не уйдет от ответственности. Ни состояние, ни должности, ни социальный статус не станут для них индульгенцией".

В целом, в Украине общая сумма задолженности по зарплате составляет 2,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что украинцев хотят штрафовать за долги по коммуналке. Поставщики получили право отключать коммунальные услуги должникам даже без их присутствия.