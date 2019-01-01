Новые зарплаты и пенсии: что меняется для украинцев с 1 января 2019 года

1 января 2019, 07:47

Главред узнал о главных изменениях в стране.

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Что меняется с 1 января 2019 в Украине

С нового года – новая жизнь. А заодно новые пенсии, "минималка" и "коммуналка".

Главред разобрался, что что меняется с 1 января 2019 в Украине.

Минимальная зарплата с 1 января 2019 в Украине

Согласно госбюджету-2019 минимальный размер заработной платы с 1 января вырастает на 12%: "минималка" установлена на уровне 4173 грн. Заодно вырастет зарплата и у тех, у кого она рассчитывается с привязкой к минимальному показателю. В частности, речь идет о бюджетниках и военнослужащих-контрактниках.

Соответственно, возрастут и отчисляемые налоги.

При этом президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой уже объяснил, чем украинцам аукнется повышение "минималки". "Если тарифы на газ, а вместе с тем и на отопление, и на электроэнергию, повышены на 23%, то как в этом случае инфляция может составить 7% в следующем году, как это заложено в планах на следующий год? Конечно, так быть не может", – отметил он.

Минимальная пенсия в Украине-2019

Благодаря росту "минималки" подтянут и пенсии. С 1 января 2019 в Украине намерены повысить пенсии военным пенсионерам – на 25%, а в марте – пересчитать выплаты уже всем пенсионерам (и делать так обещают теперь каждый год).

Новые тарифы в 2019

Читайте такжеКаким было главное событие в мире в 2018 году? ГолосованиеНовый порядок предоставления жилищных субсидий населению - в денежной форме вводится с 1 января 2019 года. Причем это коснется тех домохозяйств, которые впервые обратятся за ее получением. Подробнее читайте в нашем материале В Украине ввели монетизацию субсидий: главные изменения при оплате коммуналки.

Также с Нового года вырастут тарифы на отопление для украинцев: стали известны подробности. 

Кроме того, в КГГА сообщили о повышении в Киеве цен на квартплату с 1 января 2019 года. Так, электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 грн за 1 тыс. кубометров. 

Что меняется в медицине с 1 января-2019

Все операции по пересадке органов будут приостановлены уже с 1 января 2019 года.

Также в 2019 году в Украине запускается гарантированный пакет медицинских услуг, который придет на замену псевдобесплатной медицине.

"Это определенный перечень услуг, который будет покрывать все уровни помощи: первичная, специализированная, амбулаторная, стационарная, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь", – подчеркнула и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Покупки в интернете

С 1 января 2019 года начинает действовать лимит на покупки в зарубежных интернет-магазинах в Украине. Подробнее читайте в материале Как обойти таможенную пошлину на посылки в Украине.

Подорожание сигарет

Ранее Главред сообщал, что ждет украинцев в 2019 году. В частности, в Украине повысят на 9% ставки акциза на табачные изделия. Одобренный Верховной Радой законопроект № 9260 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.

Эксперты подсчитали, что с 1 января в среднем пачка сигарет в Украине подорожает на 20%, а с 1 мюля – еще на 29%.

К концу года пачка сигарет будет стоит в среднем 45-50 грн.

Марш Бандеры

Ну, и просто про праздник 1 января: в первый день года в Украине отмечается день рождения лидера и организатора украинского националистического движения в Западной Украине Степана Бандеры. В связи с этим в Киеве пройдет марш в честь дня рождения Бандеры. Мероприятие намечено на 18.00 1 января.

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