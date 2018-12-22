В Киеве пройдет марш в честь дня рождения Бандеры 1 января

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Вечером 1 января в Киеве пройдет марш в честь дня рождения лидера и организатора украинского националистического движения в Западной Украине Степана Бандеры.

Об этом сообщается на странице партии "Свобода" в Facebook.

Отмечается, что мероприятие намечено на 18.00.

Верховная Рада внесла день рождения Степана Бандеры в перчень памятных дат и юбилеев, которые будут отмечаться в 2019 году на государственном уровне. За постановление проголосовали 232 народных депутата.

В начале декабря в парламенте был зарегистрирован проект постановления №9368 об обращении к президенту касательно присвоения Степану Бандере звания Героя Украины посмертно.

Звание Героя Украины было присвоено Степану Бандере Виктором Ющенко в январе 2010 года.

В апреле того же года Донецкий окружной админсуд лишил Бандеру этого звания. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.