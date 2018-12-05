В Раде просят Порошенко вернуть Бандере звание Героя Украины

Бандера может снова посмертно получить звание Героя Украины / УНИАН

В канцелярии Верховной Рады зарегистрирован проект постановления, в котором содержится обращение к президенту Петру Порошенко о необходимости возвращения лидеру украинского националистического движения Степану Бандере звания Героя Украины.

Документ зарегистрирован на сайте парламента под номером 9368.

Авторами предложения о посмертном присвоении Бандере звания Героя Украины выступили народные депутаты от БПП и Народного фронта.

Как известно, лидер националистов был удостоен данного почетного звания 22 января 2010 года, согласно указу экс-президента Украины Виктора Ющенко. Однако 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд лишил Бандеру звания Героя Украины. Основанием стало отсутствие у лидера ОУН украинского гражданства. Позже Высший административный суд Украины оставил данное решение в силе.

Напомним, с целью обеспечения энергонезависимости Украины компания Укргаздобыча назовет буровые установки в честь Ивана Мазепы, Степана Бандеры и других исторических личностей.