Климкин предложил создать Пантеон героев и перезахоронить там прах Бандеры

Климкин уверен в необходимости создания Пантеона / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать в Украине Пантеон героев и в числе прочих перезахоронить там прах одного из лидеров ОУН Степана Бандеры.

"Я считаю, что нам это нужно и с точки зрения уважения к нашим героям, и с точки зрения того, что это будет воспитывать чувство и понимание собственной истории. Для этого необходимы соответствующие решения, но я не вижу никаких проблем, чтобы устроить Пантеон", - сказал Климкин сегодня после заседания правительства, сообщает Укринформ.

Читайте такжеВ Раде пригрозили расправой пропагандисту Филлипсу за срыв флага с могилы БандерыКлимкин заявил, что последний инцидент на могиле Бандеры без сомнения был подстроен в связи с процессом получения украинской церковью автокефалии.

"Это не было чем-то случайным. Безусловно, это было подстроено ко времени получения Украиной автокефалии. Безусловно, это сознательная попытка провокации перед событиями столетней давности", - добавил министр.

Напомним, известный пророссийски настроенный пропагандист-иностранец Грэм Филлипс устроил дебош над могилой одного из лидеров украинского национализма в XX веке Степана Бандеры. Видеозапись процесса он опубликовал на собственном канале на видеосервисе Youtube.