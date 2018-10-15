Пророссийский пропагандист Грэм Филипс устроил дебош на могиле Бандеры: опубликовано видео

Грэм Филлипс на могиле Бандеры / asn.in.ua

Известный пророссийски настроенный пропагандист-иностранец Грэм Филипс устроил дебош над могилой одного из лидеров украинского национализма в XX веке Степана Бандеры.

Видеозапись процесса он опубликовал на собственном канале на видеосервисе Youtube. Филипс сперва на камеру громко и истерично кричал близ могилы на кладбище Вальдфридхоф (город Мюнхен)

Затем он бросался на других людей с воплями о фашистах, но никто не стал вступать с пропагандистом в диалог. Затем Филипс начал пинать ногами свечи и украинские флаги на могиле Бандеры и потоптался по могиле.

К слову, Степан Бандера был убит в Германии почти шестьдесят лет назад − 15 октября 1959 года. Убийство осуществил агент КГБ Богдан Сташинский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жители Донбасса испортили репортаж Филлипса на пропагандистском телеканале Russia Today испортили репортаж о "зверствах украинской стороны".