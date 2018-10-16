В Раде пригрозили расправой пропагандисту Филлипсу за срыв флага с могилы Бандеры

Филлипс осквернил могилу Бандеры / Фото: скриншот из видео

Народный депутат От Радикальной партии Игорь Мосийчук пригрозил расправой британскому пропагандисту Грэму Филлипсу за срыв флагов с могилы лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры в Мюнхене.

"Беру это дело под личный контроль и требую от МИД и посольств в Германии и Британии соответствующих обращений в правоохранительные органы, по уголовному преследованию Грэхема Филлипса за надругательство над могилой и государственным флагом Украины! Это чудовище должно жить в постоянном страхе, потому что, если за ним не придут европейские правоохранители, то за его душой придут украинские националисты!" – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Нардеп напомнил, что акт вандализма Филлипс совершил не случайно, поскольку 15 октября является годовщиной убийства Бандеры. Он добавил, что враги уже неоднократно пытаются осквернить могилу лидера ОУН, поскольку бояться его даже после смерти.

Напомним, известный пророссийски настроенный пропагандист-иностранец Грэм Филлипс устроил дебош над могилой одного из лидеров украинского национализма в XX веке Степана Бандеры. Видеозапись процесса он опубликовал на собственном канале на видеосервисе Youtube.