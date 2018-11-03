Укргаздобыча назовет буровые установки в честь Бандеры и Мазепы

Известные персоны будут увековечены в буровых газовых установках/Фото: Facebook/Укргаздобыча

С целью обеспечения энергонезависимости Украины компания Укргаздобыча назовет буровые установки в честь Ивана Мазепы, Степана Бандеры и других исторических личностей.

"У нас появилась такая гипотеза: если дать новым буровым установкам название в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Укргаздобыча до конца текущего года получит восемь буровых установок. Компания провела опрос среди сотрудников, которые высказали мнение о необходимости назвать буровые установки в честь известных исторических персоналий.

"Петр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Король Даныло, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Хоробрый, Максим Зализняк даже и не думали, что в XXI веке будут продолжать борьбу за независимость нашей страны!", - сказано в сообщении.

В компании намерены обновить оборудование, на котором работают с 70-х годов, что позволит ускорить добычу природного газа.

/ Фото: Facebook/Укргаздобыча

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя правления акционерного общества Укргаздобыча Алексея Тамразова. Бывший топ-менеджер был задержан при попытке дать взятку прокурору ГПУ.

Позже Печерский районный суд Киева отпустил его под залог в 20 миллионов гривен.