В Украине решили официально отметить юбилеи Бандеры и Петлюры

Степан Бандера / Courtesy Photo

День рождения (1 января) одного из вождей украинского национализма в XX веке Степана Бандеры, в 2019-м будет отмечаться в Украине на официальном уровне.

Соответствующее постановление под №9234 приняли депутаты Рады. Кроме того, документом регулируется порядок празднования памятных дат и юбилеев в 2019-м, в том числе дни рождения таких известных личностей как футбольный тренер Валерий Лобановский, художник-кубист/супрематист Казимир Малевич, певец и композитор Владимир Ивасюк, один из вождей украинского государства времен УНР и Директории Симон Петлюра, основоположник вертолетостроения Игорь Сикорский (а также многих других).

Депутаты возложили на Минобразования обязанность обеспечить провести в школах и ВУЗах специальных уроков, посвященных именинникам, на Минкульт — организовать выставки и прочие тематические мероприятия, а на Комитет по вопросам телевидения и радиовещания — способствовать освещению всего вышеуказанного в СМИ. Кроме того, Нацбанк обязали отчеканить юбилейные монеты, а "Укрпочту" — выпустить специальные конверты и почтовые марки.

Симон Петлюра времен Директории

Напомним, ранее депутаты Рады обратились к президенту Порошенко с просьбой возвратить Степану Бандере звание героя Украины. Эту инициативу быстро раскритиковал директор "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович.