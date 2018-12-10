Вятрович не одобряет повторное присвоение Бандере звания Героя Украины

Эксперт убежден, что формальное звание ничего не даст историческому образу Бандеры / facebook.com/politicalpartynationalcorps/

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович высказал мнение, что вопрос присвоения лидеру украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины был поднят накануне выборов исключительно с политической меркантильной целью.

"Наверное, кто-то из политиков, которые поднимают этот вопрос, видят в этом определенный электоральный потенциал. Я скептически к этому отношусь. Потому что я считаю, что звание Героя Украины, которое мы сейчас имеем, достаточно скомпрометировано. Не буду называть конкретные фамилии людей, но среди них есть те люди, которые даже теперь готовы воевать против Украины ", - цитирует Вятровича Радио Свобода.

По словам историка, образ Бандеры достаточно прозрачен и понятен, поэтому нет смысла присваивать ему скомпрометированные звания. Это не добавит персоналии престижа и прочих преференций. Он добавил, что важно исследователям донести правду об этой выдающейся личности нашего прошлого.

"Очевидно, когда таким личностям, как Бандера или Стус, давать звания, которые носят люди очень далекие от этих личностей, это будет негативно влиять на оценку бесспорно выдающихся личностей... Что касается Степана Бандеры, то он в советские времена был главным антигероем и остается одним из главных антигероев современной российской пропаганды. Соответственно, переосмысление фигуры Степана Бандеры – это то, что только начинается", - прогнозирует Вятрович.

Как ранее сообщалось, в канцелярии Верховной Рады зарегистрирован проект постановления, в котором содержится обращение к президенту Петру Порошенко о необходимости возвращения лидеру украинского националистического движения Степану Бандерезвания Героя Украины.