Подорожает все: чем украинцам аукнется повышение "минималки"

Владимир Лановой

Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук

8 ноября 2018, 08:27

В Украине зарплата отдельных людей может быть в тысячу раз выше, нежели "минималка".

кошелек, зарплата
С 1 января минимальная зарплата в Украине повысится до 4170 гривен / zarplata.alexyanovsky.com

С 1 января 2019 года в Украине вырастет минимальная заработная плата – с 3723 гривен до 4170 гривен. Однако повышение минимальной зарплаты вовсе не означает, что вырастут доходы граждан Украины.

Если мы посмотрим на среднюю зарплату в стране, то поймем, какими будут средние доходы общей группы населения. Но в Украине зарплата отдельных людей может быть в тысячу раз выше, нежели "минималка". Учитывая эту особенность нашей страны, средняя зарплата у нас может казаться весьма высокой, однако это лишь видимость.

Потому минимальную зарплату все-таки следует рассматривать как минимальную допустимую норму, с которой общество соглашается – доходы работающих украинцев не могут быть ниже этих показателей.

Читайте такжеДоллар по 60 гривен и шанс на феноменальный рост: как на Украину повлияет мировой кризисОднако почувствуют ли это незначительное повышение "минималки" украинцы? Если тарифы на газ, а вместе с тем и на отопление, и на электроэнергию, будут повышены на 23%, то как в этом случае инфляция может составить 7% в следующем году, как это заложено в планах на следующий год? Конечно, так быть не может. Мы прекрасно понимаем, что этот "снежный ком" будет нарастать все больше и больше, и цены будут расти по всем направлениям – все отрасли будут ориентироваться на процент повышения цен на газ. Все, даже производители картофеля. Почему? Да потому что всем придется платить за ту же электроэнергию, потребляемую, например, холодильными или другими установками. То есть, на деле все производители будут индексировать цены на свою продукцию и товары на более высокий процент.

А, с моральной точки зрения, цены, конечно же, следовало бы повышать ровно на столько, на сколько повысятся доходы граждан Украины.

Выбранный нашим правительством путь ведет в никуда. Можно поднять цены и на 20%, и на 120%, а потом, если кто-то захочет соответствующим образом проиндексировать зарплату, инфляция будет еще больше, она будет повторяться и нарастать, как эхо.

Если говорить о том, на что могут вырасти цены параллельно с повышением минимальной и средней зарплаты украинцев, можно сказать коротко – цены будут расти на всё. Потому что практически все производства используют газ. Например, газ используют и в металлургии для того же разогрева печей, и в пищевой промышленности при производстве того же сахара или молочной продукции. Кроме того, если повышаются цены на газ, то производители бензина и другого моторного топлива тоже будут следить за процессом, дабы и самим не отставать. А за этим последует повышение цен на услуги перевозчиков, той же железной дороги так далее. Это скажется даже на стоимости мобильной связи и интернет-услуг. Цены вырастут на всё!

Таким образом, все сильнее закручивается спираль.

Читайте такжеПочему Украина обречена на бедностьОтдельно следует сказать о позиции Национального банка Украины, который неминуемо начнет увеличивать денежную эмиссию. Поскольку не будет происходить ускорения оборота денег, нужно будет больше платежных средств для обслуживания платежей. Чем больше вырастут цены, тем большими станут объемы платежей. Нужно будет больше наличных средств. А это, со своей стороны, также будет подталкивать инфляцию. Это будет инфляция другого типа – инфляция спроса.

Что касается возможной реакции МВФ на заложенное в бюджет на следующий год повышение минимальной зарплаты в Украине, то, если Украина сумеет соблюсти баланс между расходной и доходной частью бюджета, Фонд никак не будет реагировать.

Да и вообще, следует отметить, что не МВФ нам диктует те или иные позиции, а наше правительство само выдвигает предложения Фонду в рамках общего подхода. А общий подход заключается в сбалансировании государственного бюджета, в недопущении супер-дефицитов и нехватки средств для международных расчетов. Потому-то МВФ и оказывает давление на Киев с тем, чтобы наше правительство формировало сбалансированный бюджет. Вот наше правительство и предложило числе прочего повысить цены на газ для населения, но тянет с этим.

Теперь, спустя год, Фонд интересуется, почему это так и не было сделано. Тогда наша власть начинает твердить украинцам, что повышения на газ требует МВФ. Это своего рода игра, в которой МВФ используется как ширма. Наше правительство будто играет с Фондом в пинг-понг или теннис, то подавая мяч, то отбивая его на поле МВФ.

Однако МВФ – это не краник, который можно открыть, и из него польются деньги. Нет. МВФ – это, прежде всего, контроль над финансовыми, платежными, валютными процессами в стране.

Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук, специально для "Главреда"

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