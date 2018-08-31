В Кабмине сказали, когда в Украине повысят минималку

31 августа 2018, 17:25

Ресурс для повышение минимальной зарплаты может появиться за счет роста экономики нашей страны, отметил вице-премьер.

Вице-премьер сказал, что в Украине Кабмин с 1 января 2019 года повысит минималку
В Украине Кабмин с 1 января 2019 года повысит минималку, сказал вице-премьер / пятачок.dp.ua

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что в Украине Кабинет министров с 1 января 2019 года гарантированно повысит уровень минимальной заработной платы.

Минималка может возрасти до 4 тысяч 200 гривен (сейчас составляет 3 тысячи 723 гривны), рассказал чиновник в эфире одного из телеканалов, пишет УНИАН.

"Я надеюсь, что эти 2,5-3% экономического роста украинская экономика даст, и это дает нам основания говорить, что у нас появится в следующем году ресурс и для повышения пенсий, и для повышения заработных плат", — отметил член Кабмина.

Розенко утверждает, что может точно гарантировать, что с 1 января 2019-го будет повышен размер минимальной зарплаты. "… Будут повышаться социальные стандарты, хотя нам хотелось бы, чтобы они повышались быстрее", — добавил вице-премьер.

Напомним, в конце июня министр социальной политики Украины Андрей Рева говорил, что в бюджете нашей страны нет средств, за счет которых можно было бы поднять минимальную зарплату.

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